Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh ban hành cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng” do mưa lớn gây lũ lụt

15-12-2025 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Anh ban hành cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng” do mưa lớn gây lũ lụt

Anh đã ban hành cảnh báo "nguy hiểm đến tính mạng" khi nước sông chảy xiết trong bối cảnh mưa lớn gây lũ lụt ở một số khu vực vào cuối tuần này.

Cảnh báo thời tiết màu vàng về mưa lớn gây lũ lụt đã được Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) ban hành đối với khu vực phía Tây Scotland, Bắc Ireland, một phần phía Tây xứ Wales và vùng Tây Bắc nước Anh. Cảnh báo "nguy hiểm đến tính mạng" được ban hành đối với Scotland đến ngày 14/12 và các khu vực còn lại đến ngày 15/12.

Cảnh báo màu cam nghiêm trọng hơn sẽ có hiệu lực ở hạt Cumbria từ 6h đến 18h ngày 14/12 (giờ địa phương). Cơ quan Khí tượng Anh dự báo lượng mưa lên tới hơn 200 mm có thể xảy ra ở một số địa điểm ở khu vực này.

Cảnh báo màu cam cũng đã được ban hành ở vùng Dumfries và Galloway và khu vực biên giới Scotland hôm 13/12. Cảnh báo đó có hiệu lực từ nửa đêm 13/12 đến 23h59 ngày 14/12.

Cơ quan Khí tượng Anh cho biết nước lũ chảy siết hoặc sâu có thể xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhà cửa, doanh nghiệp có thể bị ngập lụt, gây thiệt hại cho một số tòa nhà.

Anh ban hành cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng” do mưa lớn gây lũ lụt- Ảnh 1.

Cảnh báo thời tiết đối với ngày 14/12/2025 tại Anh (Ảnh: Met Office)

Ông Jonathan Day - quản lý phụ trách lũ lụt của Cơ quan Môi trường Anh - cho biết lượng mưa lớn ở Cumbria sẽ gây lũ lụt nghiêm trọng trên sông và ngập lụt đường sá.

"Chúng tôi kêu gọi người dân không lái xe qua vùng nước lũ. Nước thường sâu hơn vẻ ngoài và chỉ cần 30 cm nước lũ chảy cũng đủ để làm nổi xe của bạn" - ông Jonathan Day nói.

Bộ trưởng phụ trách lũ lụt Emma Hardy kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương, đăng ký nhận cảnh báo về lũ lụt và cập nhật thông tin mới nhất.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh, một số khu vực ở vùng Tây Bắc nước này sẽ tiếp tục có mưa rào cho đến chiều muộn 15/12.

Nhật Bản động đất mạnh nửa đêm, cảnh báo sóng thần

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ưa mạo hiểm, lãi nhanh, nhà đầu tư tại quốc gia này bắt buộc phải xem video đào tạo trước khi giao dịch

Ưa mạo hiểm, lãi nhanh, nhà đầu tư tại quốc gia này bắt buộc phải xem video đào tạo trước khi giao dịch Nổi bật

Quan chức Fed tiết lộ

Quan chức Fed tiết lộ Nổi bật

Phát minh "lá chắn 800°C" có thể rung chuyển cùng lúc 3 lĩnh vực toàn cầu, trong đó có hạt nhân

Phát minh "lá chắn 800°C" có thể rung chuyển cùng lúc 3 lĩnh vực toàn cầu, trong đó có hạt nhân

14:20 , 15/12/2025
'Thiền sư' Warren Buffett và triết lý giúp ông nắm trong tay 150 tỷ USD: Không bao giờ ghen tị và tham lam

'Thiền sư' Warren Buffett và triết lý giúp ông nắm trong tay 150 tỷ USD: Không bao giờ ghen tị và tham lam

13:28 , 15/12/2025
Trả hàng, phá rối: Tâm lý 'phản kháng thầm lặng' của người tiêu dùng Mỹ chống lại các tập đoàn lãi khủng nhưng vẫn sa thải lao động hàng loạt

Trả hàng, phá rối: Tâm lý 'phản kháng thầm lặng' của người tiêu dùng Mỹ chống lại các tập đoàn lãi khủng nhưng vẫn sa thải lao động hàng loạt

13:03 , 15/12/2025
Nhà giàu Trung Quốc đổ xô tìm người mang thai hộ tại Mỹ

Nhà giàu Trung Quốc đổ xô tìm người mang thai hộ tại Mỹ

12:21 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên