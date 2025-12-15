Anh ban hành cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng” do mưa lớn gây lũ lụt

Cảnh báo thời tiết màu vàng về mưa lớn gây lũ lụt đã được Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) ban hành đối với khu vực phía Tây Scotland, Bắc Ireland, một phần phía Tây xứ Wales và vùng Tây Bắc nước Anh. Cảnh báo "nguy hiểm đến tính mạng" được ban hành đối với Scotland đến ngày 14/12 và các khu vực còn lại đến ngày 15/12.

Cảnh báo màu cam nghiêm trọng hơn sẽ có hiệu lực ở hạt Cumbria từ 6h đến 18h ngày 14/12 (giờ địa phương). Cơ quan Khí tượng Anh dự báo lượng mưa lên tới hơn 200 mm có thể xảy ra ở một số địa điểm ở khu vực này.

Cảnh báo màu cam cũng đã được ban hành ở vùng Dumfries và Galloway và khu vực biên giới Scotland hôm 13/12. Cảnh báo đó có hiệu lực từ nửa đêm 13/12 đến 23h59 ngày 14/12.

Cơ quan Khí tượng Anh cho biết nước lũ chảy siết hoặc sâu có thể xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhà cửa, doanh nghiệp có thể bị ngập lụt, gây thiệt hại cho một số tòa nhà.

Cảnh báo thời tiết đối với ngày 14/12/2025 tại Anh (Ảnh: Met Office)

Ông Jonathan Day - quản lý phụ trách lũ lụt của Cơ quan Môi trường Anh - cho biết lượng mưa lớn ở Cumbria sẽ gây lũ lụt nghiêm trọng trên sông và ngập lụt đường sá.

"Chúng tôi kêu gọi người dân không lái xe qua vùng nước lũ. Nước thường sâu hơn vẻ ngoài và chỉ cần 30 cm nước lũ chảy cũng đủ để làm nổi xe của bạn" - ông Jonathan Day nói.

Bộ trưởng phụ trách lũ lụt Emma Hardy kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương, đăng ký nhận cảnh báo về lũ lụt và cập nhật thông tin mới nhất.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh, một số khu vực ở vùng Tây Bắc nước này sẽ tiếp tục có mưa rào cho đến chiều muộn 15/12.