Nhà giàu Trung Quốc đổ xô tìm người mang thai hộ tại Mỹ

Bên trong một phòng xử án kín ở Los Angeles, có điều gì đó không ổn. Các thư ký làm việc cho thẩm phán tòa án gia đình Amy Pellman đang xem xét các đơn xin mang thai hộ. Họ bất ngờ phát hiện ra một câu chuyện bất thường: cùng một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại.

Một tỷ phú người Trung Quốc đang tìm kiếm quyền làm cha đối với ít nhất bốn đứa con chưa chào đời. Nghiên cứu bổ sung của tòa án cho thấy ông ta đã có hoặc đang trong quá trình có thêm ít nhất tám đứa con nữa—tất cả đều thông qua hình thức mang thai hộ.

Khi thẩm phán Pellman triệu tập Xu Bo đến phiên điều trần kín vào mùa hè năm 2023, ông ta xin vắng mặt. Nhà sản xuất trò chơi điện tử giả tưởng này sống ở Trung Quốc và chỉ xuất hiện qua video, nói chuyện thông qua người phiên dịch. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ có khoảng 20 đứa con sinh ra ở Mỹ thông qua phương pháp mang thai hộ—toàn con trai, vì con trai vượt trội hơn con gái—để một ngày nào đó tiếp quản công việc kinh doanh của mình.

Một vài đứa con của Xu Bo đang được các bảo mẫu nuôi dưỡng ở Irvine trong khi chờ đợi thủ tục giấy tờ để sang Trung Quốc. Ông nói với thẩm phán rằng ông chưa gặp chúng vì công việc bận rộn.

Theo những người tham dự phiên điều trần, Pellman đã rất lo ngại. Họ cho rằng mang thai hộ là một công cụ giúp mọi người xây dựng gia đình, nhưng những gì Xu mô tả dường như không phải là việc làm cha mẹ.

Thẩm phán sau đó đã bác bỏ yêu cầu công nhận quyền làm cha của ông – một thủ tục thường được chấp thuận nhanh chóng. Quyết định này đã khiến những đứa trẻ được trả tiền để sinh ra rơi vào tình trạng pháp lý không rõ ràng.

Xu, một người nổi tiếng trên mạng nhưng lại sống khép kín ngoài đời, hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí và đã không xuất hiện trước công chúng gần một thập kỷ nay. Người đại diện của công ty Xu, Duoyi Network, không trả lời các câu hỏi cụ thể về phiên điều trần hoặc việc Xu sử dụng người mang thai hộ.

“Ông chủ không chấp nhận yêu cầu phỏng vấn từ bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào,” người đại diện cho biết trong một email gửi tới tờ The Wall Street Journal, đồng thời nói thêm rằng “phần lớn những gì bạn mô tả là không đúng sự thật”.

Quyết định của Thẩm phán Pellman, vốn chưa từng được công bố trước đây, là lời chỉ trích hiếm hoi đối với một xu hướng ít được biết đến trong ngành công nghiệp mang thai hộ phần lớn không được kiểm soát tại Mỹ. Giới thượng lưu và tỷ phú Trung Quốc đang tìm cách ra khỏi đất nước - nơi việc mang thai hộ bị coi là bất hợp pháp, để âm thầm sinh ra nhiều trẻ em tại Mỹ.

Một số bậc cha mẹ Trung Quốc đã chi hàng triệu đô la phí mang thai hộ để thuê phụ nữ ở Mỹ. Xu tự xưng là “người cha đầu tiên của Trung Quốc” và được biết đến ở Trung Quốc như một người chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa nữ quyền. Trên mạng xã hội, công ty của ông tuyên bố ông có hơn 100 đứa con được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ ở Mỹ.

Một giám đốc điều hành giàu có khác người Trung Quốc, Wang Huiwu, cũng thuê người mẫu Mỹ và những người khác hiến trứng để sinh 10 cô con gái, với mục đích một ngày nào đó sẽ gả họ cho những người đàn ông quyền lực.

Theo những người môi giới các vụ mang thai hộ, khách hàng Trung Quốc thường là những giám đốc điều hành quyền lực không có thời gian và ý muốn sinh con, những bậc cha mẹ lớn tuổi hoặc các cặp đôi đồng giới. Tất cả đều có đủ tài chính để thực hiện việc mang thai hộ ở nước ngoài trong khi vẫn duy trì được sự riêng tư cần thiết để quản lý các vấn đề tiềm tàng về truyền thông và pháp lý khi trở về nước. Một số người thậm chí còn có ảnh hưởng chính trị để tránh bị chỉ trích.

Các chuyên gia cho biết, thị trường này đã phát triển rất tinh vi, đến mức đôi khi các bậc cha mẹ Trung Quốc có con sinh ra ở Mỹ mà không cần đặt chân đến đất nước này. Một ngành công nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ gồm các công ty môi giới mang thai hộ, các công ty luật, phòng khám, dịch vụ đỡ đẻ và dịch vụ giữ trẻ của Mỹ - thậm chí cả việc đón trẻ sơ sinh từ bệnh viện - đã mọc lên để đáp ứng nhu cầu, cho phép các bậc cha mẹ gửi mẫu vật ra nước ngoài và nhận con sinh ra ở nước ngoài, với chi phí lên tới 200.000 đô la mỗi đứa trẻ.

Thị trường dịch vụ hỗ trợ sinh sản quốc tế phát triển mạnh ở châu Á đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có Peter Thiel, người đã đầu tư vào một chuỗi phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm trên khắp Đông Nam Á và một chi nhánh mới mở gần đây ở Los Angeles.

Hầu hết các tiểu bang của Mỹ không cấm các bậc cha mẹ quốc tế sử dụng người mang thai hộ ở Mỹ. Luật pháp Trung Quốc không nghiêm cấm công dân nước này ra nước ngoài để nhờ người mang thai hộ, nhưng các quan chức đã chỉ trích điều này. Những câu chuyện về người nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ Trung Quốc sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở nước ngoài đôi khi gây ra tai tiếng trong dư luận trong nước.

Trẻ sơ sinh chào đời tại Mỹ là công dân Mỹ theo Tu chính án thứ 14. Việc công dân nước ngoài sử dụng quyền công dân được Hiến pháp đảm bảo từ lâu đã là một điểm nóng chính trị.

Năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có động thái kiềm chế cái gọi là “du lịch sinh con”, siết chặt các quy định về thị thực đối với phụ nữ bị nghi ngờ đến Mỹ để sinh con. Vào tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra ở Mỹ trừ khi một trong hai cha mẹ là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp. Hiện chưa rõ liệu cả hai quy định này có áp dụng cho người nước ngoài làm việc với người mang thai hộ là công dân Mỹ hay không.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ Rick Scott, đảng Cộng hòa bang Florida, đã đệ trình một dự luật lên Thượng viện nhằm cấm sử dụng phương pháp mang thai hộ ở Mỹ đối với người dân từ một số quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. Ông dẫn chứng cuộc điều tra buôn người liên bang đang diễn ra đối với một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Hoa ở Los Angeles, những người có hơn hai chục đứa con, gần như tất cả đều được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ trong vòng bốn năm qua.

Nathan Zhang, người sáng lập kiêm CEO của IVF USA, một mạng lưới các phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Mỹ và Mexico phục vụ giới thượng lưu Trung Quốc và hợp tác với các công ty môi giới mang thai hộ, cho biết khách hàng của ông trước đây chủ yếu là các bậc cha mẹ muốn tránh chính sách một con của Trung Quốc. Trẻ em được đưa về Trung Quốc, với tư cách công dân Mỹ thay vì công dân Trung Quốc, sẽ không bị hệ thống trừng phạt của nước này áp dụng. Chính sách một con đã bị bãi bỏ vào năm 2015.

Gần đây, một nhóm khách hàng mới đã xuất hiện. “Elon Musk đang trở thành hình mẫu lý tưởng,” Zhang nói. Ông cho biết, ngày càng nhiều khách hàng “siêu giàu” đặt hàng hàng chục, thậm chí hàng trăm trẻ sơ sinh sinh ra ở Mỹ với mục tiêu “xây dựng một đế chế gia tộc bất khả chiến bại”.

Ông Zhang cho biết, một doanh nhân giàu có ở Trung Quốc, cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giống như ông Wang, muốn có hơn 200 đứa con cùng một lúc thông qua phương pháp mang thai hộ, với ý định xây dựng một doanh nghiệp gia đình.

“Tôi đã hỏi thẳng ông ta: 'Ông định nuôi dạy tất cả những đứa trẻ này như thế nào?' Ông ta không nói nên lời”, ông Zhang nói và cho biết ông đã từ chối làm khách hàng của ông ta.

Các chuyên gia về mang thai hộ khác cũng mô tả những con số đáng kinh ngạc tương tự. Chủ sở hữu một công ty ở California cho biết ông đã giúp đáp ứng đơn đặt hàng của một phụ huynh người Trung Quốc muốn có 100 đứa con trong vài năm qua, một yêu cầu được phân bổ cho nhiều công ty khác nhau.

Amanda Troxler, một luật sư chuyên về mang thai hộ ở Los Angeles, cho biết công ty của bà đã tư vấn cho một phụ nữ Trung Quốc đang mong muốn có 8 hoặc 10 ca mang thai hộ và yêu cầu giảm giá.

“Tôi đã nói, 'Không, chúng tôi không phải là Costco'”, bà Troxler nói, và bà đã không nhận khách hàng này.

Được biết, các công ty môi giới thường nhận được từ 40.000 đến 50.000 đô la cho mỗi ca mang thai hộ. Khoản tiền này tách biệt với khoản thanh toán cho người mang thai hộ.

Theo: WSJ