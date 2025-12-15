Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Elon Musk ‘làm mãi không xong’, Trung Quốc thành công chỉ trong 2 năm: Sắp sản xuất hàng loạt robot biết đá võ giá gần 700 triệu đồng, hoạt động liên tục 4-5 tiếng

15-12-2025 - 10:24 AM | Tài chính quốc tế

Trong khi Elon Musk và đội ngũ Tesla còn đang loay hoay với việc giúp robot Optimus giữ thăng bằng khi đưa chai nước, một start-up non trẻ của Trung Quốc đã tạo ra một bước nhảy vọt ngoạn mục: T800 - một robot hình người có thể tung cú đá xoay kiểu Lý Tiểu Long với lực mạnh tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Elon Musk ‘làm mãi không xong’, Trung Quốc thành công chỉ trong 2 năm: Sắp sản xuất hàng loạt robot biết đá võ giá gần 700 triệu đồng, hoạt động liên tục 4-5 tiếng - Ảnh 1.

Start-up này có tên EngineAI Robotics, thành lập vào năm 2023 với vốn ban đầu chỉ khoảng 1 triệu nhân dân tệ (gần 142.000 USD). Nhưng chỉ trong chưa đầy 2 năm, công ty này đã trình làng T800, mẫu robot thế hệ mới có thể hoạt động liên tục 4-5 tiếng nhờ pin thể rắn, sở hữu mô-men xoắn cực đại 450Nm, cao hơn cả nhiều loại xe gia đình.

Trong khi Tesla còn đang thử nghiệm lắp ráp Optimus thì EngineAI đã chuẩn bị đưa T800 vào sản xuất hàng loạt từ 2026, với mức giá chỉ 180.000 nhân dân tệ (khoảng 660 triệu đồng).

Sự phát triển thần tốc của EngineAI được hậu thuẫn bởi chính hệ sinh thái công nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là khu vực châu thổ sông Châu Giang, nơi có đầy đủ chuỗi cung ứng “cắm là chạy” và lực lượng kỹ sư hùng hậu.

CEO Zhao Tongyang chia sẻ rằng công ty thiết kế toàn bộ phần cứng và phần mềm nội bộ, trực tiếp đặt hàng từ các nhà máy để giảm chi phí. Nhờ vậy, mẫu robot đầu tiên là SA01 ra mắt năm 2024 chỉ có giá 38.500 tệ (143 triệu đồng), mức thấp chưa từng có trong ngành robot hình người.

Đối lập với sự bùng nổ của Trung Quốc, Optimus của Musk lại liên tiếp gây thất vọng. Trong một buổi trình diễn trực tiếp vào tháng 12 tại Miami, robot này ngã ngửa khi cố đưa chai nước cho khán giả, khiến nhiều người nghi ngờ rằng nó vẫn đang được điều khiển từ xa thay vì vận hành độc lập.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, video này lập tức bị chế giễu, nhiều người mỉa mai: “Musk bảo giá robot là 20.000 USD, nhưng đã tính thêm chi phí thuê người điều khiển chưa?”

Sự hoài nghi càng lớn hơn khi các công ty Trung Quốc như EngineAI không chỉ làm robot biết chạy mà còn biểu diễn kungfu, thi đấu thể thao, hay trình diễn vũ đạo, với các ứng dụng thực tiễn tại nhà máy, sân vận động và thậm chí cả võ đường.

Theo giới phân tích, các công ty Trung Quốc có lợi thế không chỉ ở chi phí, mà còn ở khả năng triển khai nhanh, với quy trình khép kín từ thiết kế đến sản xuất và thị trường thử nghiệm đa dạng. Điều này giúp họ dễ dàng cải tiến, thử nghiệm và thương mại hóa các dòng robot thế hệ mới với tốc độ “chóng mặt”.

Hiện EngineAI đã vận hành dây chuyền sản xuất riêng ở Thâm Quyến và đang xây dựng trung tâm sản xuất toàn cầu tại Trịnh Châu (Hà Nam), với mục tiêu phủ sóng robot hình người ra toàn thế giới. Trong khi đó, Elon Musk mới chỉ dự kiến đưa Optimus vào sản xuất thử từ năm sau, với giá chưa rõ ràng dao động từ 20.000 - 30.000 USD.

Wu Yiming, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quang học và Cơ điện tử Tây An, nhận định: “Lợi thế từ khả năng sản xuất công nghiệp, nhân lực dồi dào và hệ thống thử nghiệm đa ngành đang đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của làn sóng robot hình người thế hệ mới.”

Theo SCMP

Vu Lam

Elon Musk, robot

