Người tiêu dùng Mỹ thiệt hại nặng vì lừa đảo tài chính

tăng 26,3% so với mức 1,9 tỉ USD của năm 2023. Tuy nhiên, do phần lớn vụ lừa đảo không được báo cáo, FTC ước tính tổn thất thực tế mà người cao tuổi ở Mỹ phải gánh chịu trong năm 2024 có thể lên đến 81,5 tỉ USD, chủ yếu từ các vụ lừa đảo đầu tư.

Trong báo cáo vừa được trình lên Quốc hội Mỹ, FTC cho biết lừa đảo tài chính đối với người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi cũng đang tăng theo thời gian: từ 3,4 tỉ USD trong năm 2020 lên 12,8 tỉ USD trong năm 2024. Tuy nhiên, do báo cáo không đầy đủ, con số thực tế trong năm 2024 có thể lên đến 195,9 tỉ USD.

Ông William Bortz, sống tại TP San Diego - Mỹ, mất gần 700.000 USD vì một vụ lừa đảo công nghệ tinh vi vào năm 2024.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, tội phạm sử dụng nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận nạn nhân, bao gồm e-mail, tin nhắn, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến. Chẳng hạn, theo đài CNBC, một tin nhắn tưởng chừng vô hại từ người lạ có thể dần phát triển thành mối quan hệ tin cậy. Khi kẻ lừa đảo gợi ý đầu tư vào một cơ hội "rất hấp dẫn", nạn nhân tin tưởng sẽ chuyển tiền vào tài khoản mà họ tin rằng có thể mang lại nhiều lợi nhuận.

Để đối phó, các chuyên gia đã chỉ ra những phương thức giúp tránh sập bẫy lừa đảo, như cách bọn tội phạm tìm kiếm nạn nhân. "Chẳng hạn, nếu một người lạ bất ngờ liên hệ và tỏ ra rất gấp gáp thì đó là dấu hiệu rất rõ cho thấy ai đó đang tìm cách lừa đảo" - bà Kathy Stokes, thành viên Mạng lưới giám sát gian lận AARP (Mỹ), cho biết.