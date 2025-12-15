Kinh phí chế tạo Air Force One mới tăng phi mã lên... trên 4,3 tỷ đô la

.t1 { text-align: justify; }

Theo thông báo từ Không quân Mỹ, Boeing đã nhận được một bản sửa đổi hợp đồng trị giá lên tới 15,5 triệu đô la để mở rộng khả năng liên lạc cho máy bay VC-25B, thường được biết đến với tên gọi "Air Force One thế hệ tiếp theo".

Cụ thể, Boeing đã được trao hợp đồng sửa đổi P00161 bổ sung cho hợp đồng hiện có (FA8625-16-C-6599) hỗ trợ chương trình VC-25B. Việc này làm tăng tổng giá trị lên 4,315 tỷ đô la, từ mức khoảng 4,3 tỷ đô la ban đầu.

Bước đi trên hỗ trợ việc mở rộng khả năng liên lạc cần thiết cho việc bàn giao 2 chiếc VC-25B hoàn chỉnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Công việc được điều chỉnh trong hợp đồng này tách biệt với các nỗ lực phát triển kỹ thuật và sản xuất theo yêu cầu trọn gói của chương trình.

Mọi thứ sẽ được thực hiện tại San Antonio, Texas, dự kiến ​​hoàn thành vào ngày 1 tháng 12 năm 2026. Kinh phí cam kết tại thời điểm trao hợp đồng bao gồm 500 nghìn đô la từ quỹ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá năm tài chính 2025 và 4,5 triệu đô la từ quỹ năm tài chính 2026. Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân (AFLCMC) tại Căn cứ Wright-Patterson, Ohio, là đơn vị ký hợp đồng.

Chương trình VC-25B nhằm mục đích cung cấp chiếc Air Force One thế hệ tiếp theo, thay thế cho phi đội VC-25A hiện tại dựa trên máy bay Boeing 747-200.

Các máy bay mới được phát triển từ nền tảng Boeing 747-8 và đang sửa đổi thành máy bay chuyên dụng cho tổng thống, được thiết kế để hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển an ninh, chỉ huy và kiểm soát, cũng như duy trì hoạt động của chính phủ.

Tổng thống Mỹ sắp có chiếc Air Force One thế hệ mới.

Air Force One là mật danh được sử dụng cho bất kỳ máy bay nào của Không lực Hoa Kỳ chở Tổng thống. Nhiệm vụ này hiện đang được thực hiện bởi chiếc VC-25A và dự kiến ​​sẽ chuyển sang VC-25B khi Air Force One thế hệ mới đạt được khả năng hoạt động đầy đủ.

Theo tài liệu của Không quân, VC-25B sẽ hoạt động như một “Nhà Trắng bay”, cho phép Tổng thống thực hiện các vai trò hiến pháp, bao gồm nhiệm vụ của Tổng tư lệnh tối cao và Nguyên thủ quốc gia.

Một yêu cầu trọng tâm của chương trình là tích hợp hệ thống thông tin liên lạc an toàn, có khả năng phục hồi tương đương với những thứ có trên thực địa.

Việc mở rộng hệ thống thông tin liên lạc được đề cập trong bản nâng cấp mới nhất phù hợp với yêu cầu đó. Mặc dù các chi tiết kỹ thuật không được tiết lộ, nhưng nâng cấp như vậy thường bao gồm liên lạc thoại, dữ liệu vệ tinh an toàn, cho phép lãnh đạo quốc gia duy trì quyền chỉ huy và kiểm soát trong các cuộc khủng hoảng, hoặc khi mạng lưới mặt đất không hoạt động.

Dự án VC-25B được quản lý trong khuôn khổ chương trình Vận tải Hàng không dành cho Tổng thống và Hành pháp do AFLCMC giám sát. Tài liệu chương trình mô tả VC-25B là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mua sắm và duy trì các máy bay biểu tượng dành cho tổng thống, được gọi nội bộ là “Niềm tự hào Quốc gia”.

Boeing đóng vai trò nhà thầu chính cho dự án VC-25B, khi tiến hành công việc sửa đổi và bảo trì lớn tại San Antonio, Texas. Chương trình này cũng có sự tham gia của nhiều đối tác chính phủ và công nghiệp chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống thông tin liên lạc, duy trì hoạt động và chứng nhận tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Chương trình VC-25B đã thu hút sự chú ý trong những năm gần đây do áp lực về tiến độ và thách thức về chi phí, xuất phát từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng, độ phức tạp trong thiết kế và các yêu cầu khắt khe của việc chuyên chở tổng thống bằng đường hàng không.

Không lực Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng các hành động gia tăng theo hợp đồng, chẳng hạn như nâng cấp hệ thống liên lạc, là một phần của quy trình bình thường nhằm hoàn thiện máy bay chuyên dụng cao hướng tới khả năng sẵn sàng hoạt động.

Khác với phi cơ vận tải tiêu chuẩn, VC-25B phải đáp ứng yêu cầu rất cao bao gồm khả năng sống sót, tầm hoạt động toàn cầu, kết nối an toàn và khả năng hoạt động liên tục. Hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt quan trọng, vì phải hỗ trợ việc ra quyết định của quốc gia trong mọi điều kiện.