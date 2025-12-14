Nhật Bản dùng drone cảnh báo sơ tán mưa lũ, sóng thần

Drone được triển khai gần địa điểm diễn ra lễ hội múa dân gian truyền thống Awa Odori tại thành phố Tokushima, miền Tây Nhật Bản (Ảnh: Mainichi)

Những chiếc máy bay không người lái (drone) này có thể truyền cảnh báo khẩn cấp từ trên không. Việc dùng drone cảnh báo sơ tán mưa lũ, sóng thần giúp lực lượng chức năng tại Nhật Bản phản ứng nhanh và an toàn hơn trong những tình huống khẩn cấp.

Sáng kiến này được thúc đẩy sau thảm họa kép động đất - sóng thần hồi năm 2011 ở miền Đông Nhật Bản, khi nhiều nhân viên chính quyền thiệt mạng trong lúc đi từng nhà thúc giục người dân chạy nạn. Hiện nhiều địa phương kỳ vọng drone có thể cứu sống nhiều người dù chi phí đầu tư vẫn là rào cản lớn.

Trong lễ hội Awa Odori ở thành phố Tokushima hồi tháng 8 vừa qua - sự kiện thu hút lượng lớn du khách, một drone gắn loa và thiết bị định vị GPS được đặt trên nóc trạm bơm gần đó. Nếu động đất xảy ra, drone sẽ bay qua con sông kế bên và phát thông báo yêu cầu người xem và các vũ công di chuyển lên vùng đất cao.

Một trong những drone ứng phó thảm họa của ACSL, loại đang được thành phố Sendai sử dụng (Ảnh: Unseen Japan)

Thành phố Sendai ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản là một trong những địa phương đầu tiên sử dụng hệ thống drone cảnh báo sơ tán này từ tháng 10/2022. Sendai từng chịu thiệt hại nặng nề trong thảm họa sóng thần năm 2011.

Hiện nay, mỗi khi có cảnh báo sóng thần, 2 drone tự động bay ra bờ biển, phát âm thanh và lời nhắc để cảnh báo người tắm biển và lướt sóng. Hệ thống lần đầu được dùng trong tình huống thực tế vào tháng 7 sau một trận động đất ngoài khơi bán đảo Kamchatkacủa Nga.

Nhiều địa phương khác cũng đang thử nghiệm triển khai drone để ứng phó thiên tai. Cụ thể, vào tháng 3/2024, thành phố Miyako (tỉnh Iwate) tổ chức diễn tập sơ tán sóng thần bằng drone gắn camera và loa, truyền hình ảnh trực tiếp và hướng dẫn người tham gia di chuyển. Tháng 4, tỉnh Ishikawa thử nghiệm tương tự trong mô phỏng lũ sông, dù vẫn chưa thể vận hành quy mô lớn vì chi phí mua và bảo trì quá cao.

Trong bối cảnh Nhật Bản liên tục đối mặt thiên tai, drone đang nổi lên như công cụ hữu hiệu giúp sơ tán nhanh và an toàn. Với sự hỗ trợ phù hợp, chúng có thể sớm trở thành trang bị tiêu chuẩn trong hệ thống ứng phó thảm họa của nước này.