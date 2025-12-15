Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hỏa hoạn tại một chung cư cao tầng Hong Kong (Trung Quốc), hơn 400 người mặc đồ ngủ hoảng loạn sơ tán lúc rạng sáng

15-12-2025 - 15:09 PM | Tài chính quốc tế

Địa điểm xảy ra sự cố là một khu nhà cao tầng đông đúc.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu căn hộ cao tầng Trâu Trạch Nhuận thuộc khu Thiên Trạch, Thiên Thủy Vi, Hong Kong (Trung Quốc). Chuông báo cháy của tòa nhà réo vang, khiến hơn 400 cư dân giật mình tỉnh giấc và phải mặc nguyên đồ ngủ tháo chạy xuống tầng dưới để thoát thân.

Địa điểm xảy ra sự cố là một khu nhà cao tầng đông đúc, khiến nhiều người liên tưởng đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu Tai Po gần đây. May mắn thay, trong vụ việc lần này, cảnh sát không ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Theo báo Nam Phương Đô Thị Báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt được đám cháy. Họ đã giải cứu được một người đàn ông độc thân 51 tuổi, họ Tạ, là chủ căn hộ bị cháy. Người này được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết: "Ông Tạ khi đó vẫn còn tỉnh táo, trên người có vết bỏng và tâm lý kích động. Hiện ông đang được điều trị tại bệnh viện, tình trạng vẫn nguy kịch."

Hàng trăm cư dân phải sơ tán lúc rạng sáng

Chủ nhà nơi đám cháy bắt đầu đang trong tình trạng nguy kịch

Được biết, ngoài căn hộ xảy ra sự việc và người chủ nhà bị thương, cảnh sát không nhận được báo cáo về bất kỳ thiệt hại tài sản hay thương vong nào khác. Sau khi điều tra, lính cứu hỏa xác định vị trí phát hỏa là ở khu vực nhà bếp và nhận định nguyên nhân vụ cháy có dấu hiệu đáng ngờ. Vụ án hiện được xếp vào diện phá hoại bằng hỏa hoạn (cố ý gây cháy). Chủ nhà họ Tạ đã bị liệt vào danh sách nghi phạm, và cảnh sát đang tiến hành điều tra động cơ gây án.

Nguồn: ETtoday

Hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ khu chợ đông người Việt kinh doanh tại Ba Lan

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ưa mạo hiểm, lãi nhanh, nhà đầu tư tại quốc gia này bắt buộc phải xem video đào tạo trước khi giao dịch

Ưa mạo hiểm, lãi nhanh, nhà đầu tư tại quốc gia này bắt buộc phải xem video đào tạo trước khi giao dịch Nổi bật

Quan chức Fed tiết lộ

Quan chức Fed tiết lộ Nổi bật

Anh ban hành cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng” do mưa lớn gây lũ lụt

Anh ban hành cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng” do mưa lớn gây lũ lụt

14:40 , 15/12/2025
Phát minh "lá chắn 800°C" có thể rung chuyển cùng lúc 3 lĩnh vực toàn cầu, trong đó có hạt nhân

Phát minh "lá chắn 800°C" có thể rung chuyển cùng lúc 3 lĩnh vực toàn cầu, trong đó có hạt nhân

14:20 , 15/12/2025
'Thiền sư' Warren Buffett và triết lý giúp ông nắm trong tay 150 tỷ USD: Không bao giờ ghen tị và tham lam

'Thiền sư' Warren Buffett và triết lý giúp ông nắm trong tay 150 tỷ USD: Không bao giờ ghen tị và tham lam

13:28 , 15/12/2025
Trả hàng, phá rối: Tâm lý 'phản kháng thầm lặng' của người tiêu dùng Mỹ chống lại các tập đoàn lãi khủng nhưng vẫn sa thải lao động hàng loạt

Trả hàng, phá rối: Tâm lý 'phản kháng thầm lặng' của người tiêu dùng Mỹ chống lại các tập đoàn lãi khủng nhưng vẫn sa thải lao động hàng loạt

13:03 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên