Euroclear của châu Âu có nguy cơ mất trắng 16 tỷ euro tiền gửi tại Nga

Trung tâm lưu ký chứng khoán châu Âu Euroclear đang có khoảng 16 tỷ euro tài sản tại Nga và có nguy cơ mất trắng nếu Liên minh châu Âu (EU) tiến hành tịch thu tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga theo kế hoạch của Ủy ban châu Âu.

Ông Guillaume Eliet, Giám đốc phụ trách rủi ro tài chính của Euroclear, đưa ra cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với AFP.

Ông nhấn mạnh, nếu quyết định của EU được hiểu là hành động tịch thu tài sản của Nga, Euroclear và các khách hàng của Euroclear đầu tư vào Nga sẽ có nguy cơ đối mặt với các vụ kiện tụng và bị phong tỏa tài sản. Euroclear hiện đang quản lý khối tài sản trị giá khoảng 16 tỷ euro tại Nga.

Theo Eliet, những cam kết bảo đảm tài chính mà Ủy ban châu Âu đưa ra với Bỉ không đủ để giảm bớt rủi ro đối với Euroclear trong trường hợp xảy ra tịch thu tài sản Nga.

“Chúng tôi đã nói rất rõ rằng vẫn còn lo ngại”, ông Eliet tuyên bố.

Ông cảnh báo rằng điều khoản mà EU đang đề xuất có thể bị xem là tín hiệu khiến các nhà đầu tư quốc tế đánh giá châu Âu không còn là nơi đầu tư lý tưởng, từ đó khiến dòng vốn có thể chảy ra khỏi châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó gọi kế hoạch tịch thu tài sản của Nga tại châu Âu là hành động trộm cắp. Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko nói với cơ quan thông tấn Tass (Nga) rằng các đề xuất trả đũa đã được gửi lên lãnh đạo Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Moscow sẽ không bỏ qua những hành động trên.

Khoảng 290 tỷ euro tài sản quốc gia của Nga, chủ yếu là tiền mặt và trái phiếu, đã bị các cường quốc phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Một phần lớn số tài sản này nằm tại Bỉ, nơi có khoảng 194 tỷ euro được nắm giữ tính đến tháng 6 năm nay. Riêng Euroclear nắm khoảng 183 tỷ euro. Một lượng tài sản nhỏ hơn đang bị phong tỏa tại Mỹ, Anh và Nhật Bản.

Tham khảo: Tass﻿