Ngỏ ý muốn mua lại tài sản 'khủng' của Mỹ đang bị Moscow phong toả, ngân hàng top đầu của Nga bị từ chối thẳng, tham vọng lớn lao đổ bể

06-12-2025 - 18:10 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng lớn thứ 2 của Nga tham vọng xây dựng 1 "đầu tàu" nông nghiệp dựa trên các tài sản đã được mua lại.

Ngày 5/12, tập đoàn NCH Capital (Mỹ) tuyên bố không có kế hoạch bán AgroTerra – một trong những công ty nông nghiệp lớn tại Nga – sau khi Tổng giám đốc ngân hàng VTB (Nga) thông báo đang đàm phán mua lại.

AgroTerra hiện đặt dưới quyền quản lý tạm thời của nhà nước Nga theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 4/2024. Kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ, khối tài sản trị giá khoảng 50 tỷ USD từ cả chủ sở hữu trong nước và nước ngoài bị Nga tịch thu hoặc đưa vào diện quản lý nhà nước.

Đây được xem là cuộc tái phân bổ tài sản lớn nhất kể từ thời tư nhân hóa sau khi Liên Xô sụp đổ.

Trước đó, ngày 3/12, CEO Andrei Kostin của VTB – ngân hàng lớn thứ 2 nước Nga – cho biết cơ quan này đang đàm phán mua lại AgroTerra, đồng thời đang hỗ trợ chính phủ quản lý tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong phản hồi gửi Reuters, NCH khẳng định quỹ NCH Agribusiness Partners – do các nhà đầu tư tổ chức Mỹ sở hữu và NCH Capital (trụ sở New York) quản lý – “không có kế hoạch bán AgroTerra và không đàm phán với bất kỳ bên nào về việc này”.

Việc NCH không muốn bán tài sản tại Nga có thể cản trở tham vọng của VTB trong việc xây dựng một "đầu tàu" nông nghiệp quốc gia cho Nga.

Ông Kostin cho biết VTB dự định hợp nhất các tài sản đã mua để xây dựng một tập đoàn nông nghiệp quy mô lớn, tập trung vào chế biến nội địa các sản phẩm ngũ cốc. Ngân hàng này từng mua lại một số tài sản nông nghiệp bị quốc hữu hóa tại miền nam nước Nga vào tháng 12/2024.

AgroTerra hiện hoạt động chủ yếu tại miền trung nước Nga, canh tác 265.000 ha và vận hành 19 kho chứa ngũ cốc với tổng công suất 500.000 tấn. NCH cho biết họ thành lập AgroTerra từ con số 0 vào năm 2008.

Kể từ tháng 4/2024, NCH Agribusiness Partners khẳng định không còn được tiếp cận thông tin về hoạt động của AgroTerra và không tham gia bất kỳ quyết định điều hành nào. Trước khi bị đặt dưới quản lý nhà nước Nga, AgroTerra “hoạt động hiệu quả và tuân thủ đầy đủ pháp luật, không có ý định rời thị trường”, công ty Mỹ cho biết.

VTB hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và có hàng trăm triệu USD tài sản bị phong tỏa tại phương Tây.

Tham khảo: Reuters﻿

