Không còn sự mở rộng của NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 3 tháng 12.

Hãng thông tấn Sputnik đã yêu cầu nhà phân tích địa chính trị, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter phân tích tài liệu này và những hàm ý của nó.

Theo ông Ritter, Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới của Mỹ dựa trên "thực tế rằng Nga không phải là mối đe dọa đối với Châu Âu hay Mỹ, thừa nhận rằng Nga đã bị gán ghép một cách giả tạo như một mối đe dọa như vậy trong nhiều thập kỷ và hậu quả của việc gán ghép sai này" là một "thảm họa không thể giảm bớt đối với Châu Âu và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ".

Cũng theo chuyên gia Mỹ, tài liệu này báo hiệu rằng Nhà Trắng đã "có thể tự giải thoát... khỏi di sản của chủ nghĩa bài Nga thời hậu Chiến tranh Lạnh" nhằm làm suy yếu và "đánh bại về mặt chiến lược" Nga.

Nhà quan sát nhấn mạnh: "Chính quyền Tổng thống Trump thừa nhận rằng đây là một chính sách gây bất ổn cố hữu", chưa kể đến "cực kỳ nguy hiểm", vì đối đầu với Nga "cuối cùng sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân".

Trong phép tính địa chính trị mới này, ông Ritter lập luận rằng châu Âu trong quỹ đạo hiện tại là mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với chính nó, đồng thời nhắc lại rằng chính sách diều hâu với Nga ở châu Âu là "không tương thích" với các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ.

Đòn chí mạng với sự mở rộng của NATO

Học giả Ritter cho biết, Chiến lược Anh ninh Quốc gia mới cũng "chấm dứt và đóng cọc xuyên qua trái tim của những kỳ vọng phi thực tế của Ukraine về tư cách thành viên NATO, và kỳ vọng phi thực tế tương tự của châu Âu rằng tại một thời điểm nào đó, Ukraine có thể trở thành thành viên của NATO", khi bình luận về việc NSS ưu tiên "chấm dứt" tình trạng của NATO "là một liên minh không ngừng mở rộng".

Ông Ritter nói rằng văn kiện này thực chất báo hiệu "sự kết thúc của hoạt động kinh doanh châu Âu" và ý tưởng rằng châu Âu là một thế lực địa chính trị ngang hàng với Mỹ, và có khả năng "ra lệnh" cho Washington về kết quả chính sách.

"Điều đó đã kết thúc. Mỹ nói không, các ông xong rồi. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng quỹ đạo mà các ông đang theo đuổi không phù hợp với an ninh quốc gia của Mỹ", chuyên gia Mỹ nói.

Vị chuyên gia này tin rằng, mọi chuyện thậm chí còn thú vị hơn khi chỉ ra "những lời đồn đại từ những người hiểu biết" về ý định đằng sau tài liệu này rằng Mỹ sẽ không cứu trợ châu Âu nếu các nước này phát động chiến tranh với Nga.

Chuyên gia Ritter nhấn mạnh: "Đây là một tài liệu cực kỳ quan trọng vì nó thực sự đại diện cho sự ly hôn của nhiều thập kỷ chính sách cũ coi Mỹ và Nga là đối thủ phải chuẩn bị chiến đấu với nhau".

Ngoài ra, quan điểm của NSS về 'không mở rộng NATO' và việc không coi Nga là mối đe dọa có nghĩa là "không có lý do chính đáng nào để NATO tồn tại", trừ khi liên minh này có thể chuyển đổi thành một liên minh thực sự mang tính phòng thủ.

"NATO, với tình hình hiện tại, sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu muốn tiếp tục tồn tại, nó phải tự nhận dạng lại mình là một liên minh phòng thủ tập trung vào việc đảm bảo một châu Âu hợp lý và sáng suốt, chứ không phải là một liên minh có khả năng đối đầu trực diện với Nga, mở rộng về phía đông hướng đến đối đầu với Nga, và một NATO theo đuổi chiến lược đánh bại Nga về mặt chiến lược.

NATO đó đã chết. NATO đó sẽ không bao giờ được hồi sinh", ông Ritter kết luận.