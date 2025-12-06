Các cơ quan quản lý của EU đã hoàn tất thỏa thuận liên quan, báo chí Châu Âu đưa tin. Một giai đoạn chuyển tiếp được dự kiến ​​cho các hợp đồng hiện có. Việc thay đổi các hợp đồng này chỉ được phép vì lý do kỹ thuật và sẽ không dẫn đến việc tăng khối lượng cung cấp.

Đối với các hợp đồng ngắn hạn được ký trước ngày 17 tháng 6 năm 2025, lệnh cấm sẽ có hiệu lực sớm hơn: ngày 25 tháng 4 năm 2026 đối với LNG và ngày 17 tháng 6 năm 2026 đối với khí đốt qua đường ống.

Tuy nhiên việc nhượng bộ trước các yêu cầu của nhóm vận động hành lang dầu khí Mỹ sẽ không giúp ngành công nghiệp dầu khí đá phiến của nước này chiếm lĩnh và độc quyền thị trường. Hoàn toàn ngược lại, các chuyên gia viết.

Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 3 năm. Lưu lượng đến các nhà máy xuất khẩu LNG đang ở mức kỷ lục. Sản lượng LNG tại Mỹ đã tăng khoảng 40% so với năm ngoái.

Xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng khi công tác chuẩn bị cho việc đưa nhà máy Golden Pass vào hoạt động được tiến hành. Hơn nữa, dự báo thời tiết lạnh hơn bình thường vào tháng 12 cũng làm nhu cầu nội địa tăng cao.

Ngành công nghiệp đá phiến Mỹ chịu tác động tiêu cực từ lệnh cấm nhập khẩu LNG Nga.

Ông Stephen Stapzynski, nhà phân tích thị trường năng lượng tại Bloomberg tin rằng đây là một tình huống rất bất thường.

Nếu những biến động địa chính trị đáng kể liên quan đến Ukraine xảy ra trong năm nay, các sáng kiến ​​của EU này có thể được xem xét lại. Nếu không, sự sụp đổ của ngành công nghiệp đá phiến Mỹ sẽ xảy ra, khi nó sa lầy vào những vấn đề vốn có của độc quyền.

Thứ nhất, sẽ xuất hiện tình trạng giá nguyên liệu thô độc quyền, khiến phần lớn khách hàng đơn giản là từ bỏ việc mua hàng và chuyển sang các lựa chọn thay thế (nhà cung cấp hoặc loại nhiên liệu), do đó hoàn thành tình trạng dư thừa.

Thứ hai, sẽ có sự cạn kiệt hoàn toàn nguồn cung trong nước (điều này đã đẩy giá nhiên liệu lên cao, như đã lưu ý ở trên).

Mặc dù ngành công nghiệp Mỹ hoạt động hoàn toàn dưới sự quản lý của tư nhân, nhưng tình trạng như vậy sẽ buộc chính phủ phải can thiệp, đặc biệt là trong mùa đông hoặc giai đoạn nhu cầu cao điểm.

Sự bất ổn về quy định và việc thiếu mong muốn cung cấp cho thị trường nội địa cũng sẽ dẫn đến khủng hoảng trên thị trường xuất khẩu do tác động của quy định.

Trong tình huống như vậy, toàn bộ hệ thống sẽ không thể hoạt động hiệu quả trong thời gian dài; sẽ buộc phải tối ưu hóa cơ cấu các bên tham gia thị trường và một lần nữa phải nhờ đến sáp nhập và mua lại, cũng như phân bổ trách nhiệm.

Do đó, chuyên gia này dự đoán, lệnh cấm hoàn toàn LNG của Nga sẽ không chỉ tác động đến hệ thống cung cấp năng lượng toàn cầu mà còn đến từng thành phần quan trọng cấu thành.



