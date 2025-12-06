Tàu vũ trụ NASA đã thả xuống một vật liên quan đến sự sống

Viết trên tạp chí khoa học Nature Geosciences, nhóm nghiên cứu Mỹ - Nhật dẫn đầu bởi phó giáo sư Yoshihiro Furukawa từ Đại học Tohoku (Nhật Bản) cho biết họ đã tìm thấy trong mẫu đá mà OSIRIS-REx thả xuống Trái Đất một số loại đường sinh học thiết yếu, là những khối xây dựng sự sống cơ bản.

Mẫu vật này được OSIRIS-REx lấy từ tiểu hành tinh Bennu vào năm 2020 và thả dù xuống bang Utah - Mỹ năm 2023, trong một hộp an toàn.

Tàu OSIRIS-REx tiếp cận "tiểu hành tinh mang bí mật sự sống" Bennu để lấy mẫu - Ảnh đồ họa: NASA

Mẫu vật này được chia ra cho nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế tìm hiểu, sau khi hộp an toàn được mở ra trong Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ để tránh bị ô nhiễm bởi môi trường Trái Đất.

Theo Sci-News, kể từ thời điểm đó cho đến nay, các nghiên cứu đã cho thấy Bennu - một thiên thể nguyên sơ, còn mang dấu ấn hóa học của hệ Mặt Trời thuở mới hình thành - có thể chứa đựng bí mật của sự sống sơ khai.

“Các mẫu Bennu được phân tích cho đến nay chứa các hợp chất hữu cơ hòa tan, bao gồm axit amin, amin, axit carboxylic, aldehyde, nucleobase, hydrocacbon thơm đa vòng và hỗn hợp đa dạng các phân tử hòa tan bao gồm carbon, hydro, nitơ, oxy và lưu huỳnh” - phó giáo sư Furukawa cho biết.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định tìm kiếm một thứ gần gũi với sự sống hơn từ mẫu đá quý giá này: Đường sinh học.

Họ đã thành công khi tìm thấy đường ribose 5 nguyên tử carbon (đường RNA). Bên cạnh đó, một loại chất nền trao đổi chất lần đầu tiên ghi nhận trong mẫu vật ngoài Trái Đất là glucose 6 nguyên tử carbon cũng được hé lộ.

Mặc dù các loại đường này không phải là bằng chứng trực tiếp của một sinh vật sống, nhưng sự tồn tại của chúng bổ sung cho các phát hiện trước đó về axit amin, nucleobase và axit carboxylic trong các mẫu Bennu, là những "viên gạch" quan trọng để xây dựng nên các tế bào sống.

Đối với sự sống trên Trái Đất, đường ribose là thành phần chính cấu tạo nên RNA.

Một điều quan trọng nữa là họ không tìm thấy đường sinh học deoxyribose, là thành phần chính của DNA.

Như vậy, giả thuyết "thế giới RNA" mà nhiều nhà khoa học đặt ra đã được củng cố: Trong môi trường sơ khai của hệ Mặt Trời, sự sống ban đầu được xây dựng trên nền tảng RNA chứ không phải DNA.

Phát hiện mới này chứng minh rằng các thành phần quan trọng để tạo nên sự sống đã tồn tại phổ biến trong hệ Mặt Trời từ khi mới hình thành. Chỉ cần có một nơi phù hợp để "gieo hạt" - Trái Đất, hay thậm chí là Sao Hỏa, mặt trăng Enceladus, mặt trăng Europa... - một thế giới sự sống sẽ bắt đầu.