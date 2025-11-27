Ánh sáng lạ xuất hiện trong dữ liệu NASA: "Bóng ma" vũ trụ lộ diện

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Tomonori Totani từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) tuyên bố họ đã tìm thấy một ánh sáng kỳ lạ, có thể là bằng chứng hữu hình về vật chất tối, một trong những thành tố bí ẩn nhất của vũ trụ.

Ánh sáng lạ nằm trong quầng Ngân Hà (Milky Way), tức vầng hào quang bao quanh đĩa chính của thiên hà chứa Trái Đất, được ghi nhận từ kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA trong 15 năm quan sát.

Đó là một tia gamma năng lượng cao bất thường, không phải do bất kỳ nguồn nào đã biết tạo ra.

Một bản đồ loại trừ toàn bộ bức xạ gamma ngoại trừ phần dư thừa được cho là bằng chứng về vật chất tối Thanh màu xám ở giữa để che đi mặt phẳng thiên hà - Ảnh: ĐẠI HỌC TOKYO

Giáo sư Totani cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra tia gamma có năng lượng photon là 20 gigaelectronvolt - hay 20 tỉ electronvolt, một lượng năng lượng cực lớn - trải dài theo cấu trúc giống như hào quang về phía trung tâm Ngân Hà".



Thành phần phát xạ tia gamma gần giống với hình dạng dự kiến của quầng vật chất tối.

"Đây có thể là bước đột phá quan trọng trong việc làm sáng tỏ bản chất của vật chất tối" - giáo sư Totani nói với tờ Guardian.

Trong bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, nhóm của giáo sư Totani cho biết cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để loại trừ những lời giải thích ít kỳ lạ hơn.

Nếu thuận lợi, khám phá này sẽ được coi là bước ngoặt trong cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ về loại vật chất có mặt ở khắp nơi nhưng khó nắm bắt này.

Các nhà khoa học tính toán rằng vật chất thông thường chỉ chiếm khoảng 16% vật chất của vũ trụ, 84% còn lại là vật chất tối.

Xét trên tổng khối lượng - năng lượng của vũ trụ, vật chất tối cũng chiếm gần 27%.

Vật chất tối được mô tả lần đầu tiên vào những năm 1930, khi nhà thiên văn học người Thụy Sĩ Fritz Zwicky nhận thấy các thiên hà xa xôi dường như quay nhanh hơn khối lượng của chúng cho phép.

Những quan sát này đã dẫn đến khái niệm vật chất tối, một loại vật chất không phát ra cũng không hấp thụ ánh sáng, nhưng lại tác động một lực hấp dẫn vô hình lên các thiên hà xung quanh nó.

Kể từ đó, các nhà khoa học đã tìm kiếm các hạt vật chất tối, nhưng cho đến nay các máy dò trên mặt đất, kính viễn vọng trên không gian và những cỗ máy khổng lồ như Máy gia tốc hạt lớn gần Geneva vẫn chưa thu được kết quả gì.