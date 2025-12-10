Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảng 10.000 doanh nghiệp Nhật có nguy cơ phá sản

10-12-2025 - 14:17 PM | Tài chính quốc tế

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Tokyo Shoko Research cho biết chi phí leo thang và đồng yen suy yếu đang đẩy nhiều doanh nghiệp vào cảnh khó khăn.

Nhật Bản nhiều khả năng sẽ ghi nhận năm thứ hai liên tiếp có trên 10.000 vụ doanh nghiệp phá sản. Đây là thông tin vừa được công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research đưa ra.

Theo Tokyo Shoko Research, trong 11 tháng đầu năm, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 9.300 vụ doanh nghiệp phá sản. Dữ liệu thống kê cho thấy nhóm các doanh nghiệp nhỏ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng giá cả leo thang và thiếu hụt lao động.

Lĩnh vực dịch vụ chứng kiến số vụ phá sản cao nhất trong tháng với 250 vụ, mặc dù đã giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự suy yếu của đồng yen đã góp phần đẩy chi phí thực phẩm và năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.

Đồng yen rẻ đã khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Giá thực phẩm cao hơn cũng có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng chung khi mọi người cắt giảm các khoản chi tiêu khác như thay ôtô và đồ gia dụng hoặc đi du lịch. Điều này trở thành lực cản đối với nền kinh tế.

Chi phí thực phẩm tăng cao buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải "thắt lưng buộc bụng" và săn hàng giá rẻ. Năm ngoái, các công ty Nhật Bản đã tăng lương cho nhân viên nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho mức tăng giá.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tiền lương thực tế vào năm 2024 đã giảm 0,3% và không có nhiều dấu hiệu cải thiện.

Công ty nghiên cứu Teikoku Databank cho biết, giá của khoảng 20.000 mặt hàng trong ngành thực phẩm dự kiến sẽ tăng trong năm nay, vượt xa số lượng tăng giá của năm ngoái.

Theo Thanh Hiệp

VTV

