Khổ như dầu Nga: Tàu 'mắc cạn' ngoài khơi suốt hơn chục tuần, không ai dám mua hàng

Theo dữ liệu định vị tàu biển, con tàu chở lô hàng này thuộc sở hữu của Rosneft, là chiếc Fortis, đã neo đậu ngoài khơi cảng Rizhao ở phía đông Trung Quốc vào ngày 9/12. Đây là cảng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt kể từ tháng 10 vì vai trò trong việc tiếp nhận dầu Iran.

Trước đó, hành trình chở lô dầu gồm khoảng 700.000 thùng bắt đầu từ cảng Ust-Luga của Nga trên biển Baltic vào cuối tháng 9, trên con tàu Ailana. Sau khi vòng qua châu Âu, vượt Địa Trung Hải và kênh đào Suez, Ailana đến gần vùng biển Ấn Độ vào cuối tháng 10, cũng là thời điểm Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt cứng rắn với Rosneft và Lukoil, 2 công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga.

Lo sợ ảnh hưởng từ Washington, các nhà nhập khẩu dầu của Ấn Độ đã ngay lập tức ngừng mua các lô hàng liên quan đến Rosneft và Lukoil. Tàu Ailana bị "mắc cạn" ngoài khơi Mumbai suốt 2 tuần mà không thể cập cảng. Sau đó, phần lớn dầu trên tàu này được chuyển sang tàu Fortis, một hình thức chuyển tải giữa biển phổ biến khi muốn che giấu xuất xứ hoặc tránh né trừng phạt.

Tàu Fortis sau đó ghi điểm đến là Ấn Độ rồi Hàn Quốc, trước khi bất ngờ chuyển hướng sang Trung Quốc và hiện đang thả neo gần cảng Rizhao. Tuy nhiên, việc con tàu có thực sự được dỡ hàng tại đây hay không vẫn chưa chắc chắn, bởi bản thân Rizhao cũng đang nằm trong tầm ngắm của Bộ Tài chính Mỹ.

Việc lô dầu này “phiêu bạt” gần 3 tháng không tìm được bến đỗ cho thấy hiệu quả của các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, từng là những khách hàng mua dầu Nga tích cực nhất, hiện đang chỉ giao dịch với các công ty Nga chưa bị trừng phạt và chấp nhận trả giá cao hơn hoặc nguồn cung ít linh hoạt hơn.

Theo báo cáo gần đây, 2 nhà nhập khẩu lớn của Ấn Độ là Bharat Petroleum và Indian Oil Corporation đã ký hợp đồng mua dầu Nga từ các nhà cung cấp "sạch", với giá chiết khấu 6-7 USD/thùng so với dầu Brent cho kỳ giao hàng tháng 1.

Tham khảo Oilprice﻿