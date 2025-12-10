Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khổ như dầu Nga: Tàu 'mắc cạn' ngoài khơi suốt hơn chục tuần, không ai dám mua hàng

10-12-2025 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy các lệnh cấm vận của Mỹ đang làm đảo lộn mạng lưới thương mại dầu mỏ toàn cầu và khiến các khách hàng truyền thống như Ấn Độ phải dè chừng.

Theo dữ liệu định vị tàu biển, con tàu chở lô hàng này thuộc sở hữu của Rosneft, là chiếc Fortis, đã neo đậu ngoài khơi cảng Rizhao ở phía đông Trung Quốc vào ngày 9/12. Đây là cảng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt kể từ tháng 10 vì vai trò trong việc tiếp nhận dầu Iran.

Trước đó, hành trình chở lô dầu gồm khoảng 700.000 thùng bắt đầu từ cảng Ust-Luga của Nga trên biển Baltic vào cuối tháng 9, trên con tàu Ailana. Sau khi vòng qua châu Âu, vượt Địa Trung Hải và kênh đào Suez, Ailana đến gần vùng biển Ấn Độ vào cuối tháng 10, cũng là thời điểm Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt cứng rắn với Rosneft và Lukoil, 2 công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga.

Lo sợ ảnh hưởng từ Washington, các nhà nhập khẩu dầu của Ấn Độ đã ngay lập tức ngừng mua các lô hàng liên quan đến Rosneft và Lukoil. Tàu Ailana bị "mắc cạn" ngoài khơi Mumbai suốt 2 tuần mà không thể cập cảng. Sau đó, phần lớn dầu trên tàu này được chuyển sang tàu Fortis, một hình thức chuyển tải giữa biển phổ biến khi muốn che giấu xuất xứ hoặc tránh né trừng phạt.

Tàu Fortis sau đó ghi điểm đến là Ấn Độ rồi Hàn Quốc, trước khi bất ngờ chuyển hướng sang Trung Quốc và hiện đang thả neo gần cảng Rizhao. Tuy nhiên, việc con tàu có thực sự được dỡ hàng tại đây hay không vẫn chưa chắc chắn, bởi bản thân Rizhao cũng đang nằm trong tầm ngắm của Bộ Tài chính Mỹ.

Việc lô dầu này “phiêu bạt” gần 3 tháng không tìm được bến đỗ cho thấy hiệu quả của các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, từng là những khách hàng mua dầu Nga tích cực nhất, hiện đang chỉ giao dịch với các công ty Nga chưa bị trừng phạt và chấp nhận trả giá cao hơn hoặc nguồn cung ít linh hoạt hơn.

Theo báo cáo gần đây, 2 nhà nhập khẩu lớn của Ấn Độ là Bharat Petroleum và Indian Oil Corporation đã ký hợp đồng mua dầu Nga từ các nhà cung cấp "sạch", với giá chiết khấu 6-7 USD/thùng so với dầu Brent cho kỳ giao hàng tháng 1.

Tham khảo Oilprice﻿

Hai quốc gia thành viên tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
giá dầu, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed sẽ hạ lãi suất trong bối cảnh chưa từng có

Fed sẽ hạ lãi suất trong bối cảnh chưa từng có Nổi bật

Châu Âu đang bị ‘giáng đòn’ trực diện

Châu Âu đang bị ‘giáng đòn’ trực diện Nổi bật

CEO Jensen Huang và cơn ác mộng "âm ỉ" hơn 30 năm

CEO Jensen Huang và cơn ác mộng "âm ỉ" hơn 30 năm

08:34 , 10/12/2025
Thương mại biên giới Campuchia - Thái Lan gần như về 0; Bangkok căng mình chờ tín hiệu từ Mỹ

Thương mại biên giới Campuchia - Thái Lan gần như về 0; Bangkok căng mình chờ tín hiệu từ Mỹ

08:07 , 10/12/2025
Ông Tập gọi 'bạn cũ' Putin, Trung Quốc vẫn tăng giá hàng lưỡng dụng 87%

Ông Tập gọi 'bạn cũ' Putin, Trung Quốc vẫn tăng giá hàng lưỡng dụng 87%

07:37 , 10/12/2025
Thái Lan - Campuchia đưa ra tuyên bố nóng về xung đột biên giới

Thái Lan - Campuchia đưa ra tuyên bố nóng về xung đột biên giới

23:23 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên