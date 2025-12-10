Thương mại biên giới Campuchia - Thái Lan gần như về 0; Bangkok căng mình chờ tín hiệu từ Mỹ

Tờ Nation Thailand ngày 8/12 dẫn lời ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Thái Lan FTI, cho biết cuộc xung đột mới không chỉ đe dọa an toàn của người dân mà còn gây ảnh hưởng “rất nặng nề” đến kinh tế biên giới và đời sống thường nhật.

Ông Kriengkrai cho rằng xung đột đã tác động trực tiếp đến một vấn đề mà Mỹ trước đây gắn với tiến trình giải quyết tranh chấp biên giới. Ông lập luận rằng bức thư mới nhất của Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) yêu cầu Thái Lan tạm dừng đàm phán cho thấy Washington vẫn coi xung đột là điều kiện để tiếp tục đối thoại. Vì vậy, các cuộc đàm phán hiện đang bị đóng băng ngay từ giai đoạn đầu.

“Thái Lan phải tiếp tục giải thích và làm rõ tình hình với Mỹ, khẳng định lại sức mạnh của các bằng chứng phía Bangkok nắm giữ. Hiện tại, Thái Lan cần chờ xem lập trường của Mỹ về các cuộc đàm phán thuế quan,” ông nói.

Chủ tịch FTI Kriengkrai Thiennukul. Ảnh: ThaiEn

Trên thực tế, tác động dễ thấy nhất là việc hàng trăm nghìn người Thái Lan phải sơ tán khỏi các huyện biên giới thuộc nhiều tỉnh, khiến hoạt động kinh tế dọc biên giới gần như tê liệt hoàn toàn.

Giao thương biên giới với Campuchia đã giảm xuống chỉ còn 0,5% mức bình thường, đồng nghĩa 99,5% thương mại đã biến mất. Dữ liệu của Cục Hải quan nước này cho thấy tình hình này tương đương với việc đóng gần như toàn bộ các cửa khẩu, vốn gây thiệt hại khoảng 500 triệu baht mỗi ngày (tương đương 413 tỷ VND).

“Việc sơ tán đã làm gián đoạn sinh kế và việc làm. Nhiều lĩnh vực bị đình trệ, từ nông nghiệp – như trồng lúa và đồn điền – đến các nhà máy và trường học, vốn buộc phải đóng cửa vì lý do an toàn,” ông Kriengkrai cho biết.

“Hoạt động thương mại tại ba đến bốn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất rõ ràng đã bị tác động mạnh. Còn quá sớm để ước tính tổng thiệt hại bổ sung, nhưng chúng tôi hy vọng Thái Lan có thể sớm giải quyết vấn đề để tình hình không kéo dài. Tình trạng này càng kéo dài, tinh thần của những người buộc phải rời bỏ nhà cửa càng suy giảm,” ông nói thêm.