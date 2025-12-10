CEO Jensen Huang và cơn ác mộng "âm ỉ" hơn 30 năm

Jensen Huang - người đàn ông đứng sau gã khổng lồ Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới với vốn hóa 5.000 tỷ USD – vẫn thức dậy lúc 4h sáng mỗi ngày, kiểm tra hàng nghìn email và làm việc 7 ngày/tuần, kể cả ngày nghỉ. Trong podcast The Joe Rogan Experience, ông đã thú nhận nhiều điều, trong đó có những sự thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Câu 1: Câu nói "ám ảnh" "30 ngày nữa là phá sản" của CEO Nvidia Jensen Huang đã theo ông suốt bao lâu?

A. Chỉ 5 năm gần đây, khi Nvidia thống trị AI.

B. 20 năm qua, từ khủng hoảng 2008.

C. Suốt 33 năm qua, từ ngày thành lập Nvidia.

D. 10 năm qua, từ bùng nổ chip đồ họa.

Giải thích:

Trong podcast The Joe Rogan Experience, Huang tiết lộ ông đã dùng câu nói "30 ngày nữa là phá sản" suốt 33 năm qua – từ ngày thành lập Nvidia năm 1993 – để duy trì cảm giác bất an và dễ bị tổn thương, dù công ty giờ đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD (tháng 10/2025). Câu nói này nhắc nhở ông về sự mong manh của startup công nghệ, thúc đẩy làm việc cật lực 7 ngày/tuần, thức dậy 4h sáng kiểm tra hàng nghìn email mỗi ngày (kể cả lễ Tạ ơn, Giáng sinh). Nó trở thành "kim chỉ nam" giúp ông vượt qua thất bại, như vụ Sega 1990, và dẫn dắt Nvidia từ card đồ họa sang gã khổng lồ AI toàn cầu.

Đáp án đúng là: C. Suốt 33 năm qua, từ ngày thành lập Nvidia.

Câu 2: Những năm 1990, Nvidia suýt phá sản vì lỗi gì, và Sega đã "cứu" như thế nào?

A. Lỗi công nghệ đồ họa chip Sega, Sega hủy hợp đồng nhưng đầu tư 5 triệu USD làm "phao cứu sinh".

B. Cạnh tranh Intel-AMD, Sega mua cổ phần Nvidia.

C. Khủng hoảng tài chính, Sega cung cấp công nghệ bí mật.

D. Sai lầm phần mềm, Sega kiện nhưng bồi thường.

Giải thích:

Nvidia suýt sụp đổ giữa những năm 1990 khi phát hiện lỗi nghiêm trọng trong công nghệ đồ họa đầu tiên, ngay lúc đang phát triển chip cho máy chơi game Sega tiếp theo – khiến công ty cạn kiệt tiền mặt. Huang bay đến Nhật Bản gặp CEO Sega, thẳng thắn thừa nhận sản phẩm không hoạt động và yêu cầu hủy hợp đồng, nhưng cần khoản thanh toán cuối cùng 5 triệu USD để tồn tại. Sega không chỉ hủy mà biến số tiền thành đầu tư chiến lược, như "phao cứu sinh" cứu Nvidia khỏi phá sản, giúp công ty phục hồi và mở rộng sang lĩnh vực AI ngày nay.

Đáp án đúng là: A. Lỗi công nghệ đồ họa chip Sega, Sega hủy hợp đồng nhưng đầu tư 5 triệu USD làm "phao cứu sinh".

Câu 3: Động lực "bí mật" khiến Huang làm việc 7 ngày/tuần từ 4h sáng là gì?

A. Lòng tham chinh phục danh hiệu công ty giá trị nhất thế giới.

B. Áp lực cổ đông và cuộc chiến AI với AMD.

C. Trách nhiệm với hai con trai làm việc tại Nvidia.

D. Nỗi sợ thất bại, mạnh hơn khát khao thành công.

Giải thích:

Huang chia sẻ rằng "không muốn thất bại là động lực lớn hơn cả muốn thành công" – nó vượt qua lòng tham, áp lực cổ đông hay khát khao danh hiệu, trở thành "nguồn lửa" khiến ông làm việc mọi lúc không ngủ, kiểm tra email vài tiếng mỗi sáng từ 4h (7 ngày/tuần, không nghỉ lễ). Nỗi sợ này xuất phát từ những "cơn ác mộng" thực tế như vụ Sega 1990, giúp ông duy trì sự bất an cần thiết để Nvidia dẫn đầu AI với chip hỗ trợ mô hình lớn ở đám mây toàn cầu, đạt 5.000 tỷ USD vốn hóa dù hai con trai Madison và Spencer (ngoài 30 tuổi) cũng đang làm việc chăm chỉ tại đây.

Đáp án đúng là: D. Nỗi sợ thất bại, mạnh hơn khát khao thành công.