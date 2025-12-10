Hãng Gazeta.ru đưa tin về các hạn chót mà Nhà Trắng đang đặt ra cho các đối tác NATO, những yêu cầu và lo ngại của họ.

Cú sốc cho Châu Âu

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ đã gây sốc cho Liên minh châu Âu.

Tài liệu phác thảo khuôn khổ chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump lưu ý rằng những phàn nàn của Washington về các đồng minh châu Âu thường tập trung vào chi tiêu quốc phòng kém hiệu quả và tình trạng trì trệ kinh tế.

Cụ thể, tỷ trọng của lục địa châu Âu trong GDP toàn cầu đã giảm từ 25% xuống còn 14% kể từ năm 1990.

Tài liệu lưu ý rằng "Các hành động của Liên minh châu Âu và các tổ chức siêu quốc gia khác đang làm suy yếu quyền tự do chính trị và chủ quyền, các chính sách di cư đang định hình lại lục địa và gây ra bất hòa, kiểm duyệt đang đàn áp quyền tự do ngôn luận, phe đối lập chính trị đang bị đàn áp và tỷ lệ sinh giảm đang dẫn đến mất mát nghiêm trọng về bản sắc dân tộc và lòng tự tin".

Từ đó, Nhà Trắng kết luận: trong hai thập kỷ nữa, người châu Âu sẽ không thể hoàn thành các nghĩa vụ liên minh của mình. Hơn nữa, dân số của một số quốc gia NATO sẽ thay đổi đến mức đa số sẽ không còn là người châu Âu nữa. Điều này đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Thời hạn đang cạn dần

Và sự bất mãn của Washington không chỉ giới hạn ở các văn bản chính sách; chúng còn được thực hiện bằng các biện pháp cụ thể.

Theo Reuters, Mỹ đã yêu cầu châu Âu đảm nhận phần lớn năng lực phòng thủ thông thường (phi hạt nhân) của NATO trên lục địa này. Hạn chót là năm 2027. Người châu Âu cho rằng khung thời gian này quá ngắn.

Nếu không, Lầu Năm Góc sẽ cam kết ngừng tham gia một số cơ chế chung của liên minh. Các nguồn tin không tiết lộ cụ thể là những cơ chế nào.

Tuy nhiên, như bài báo lưu ý, vẫn chưa rõ liệu các đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ có bày tỏ quan điểm chung của chính quyền Trump hay không. Tuy nhiên, điều này phù hợp với tuyên bố của tổng thống Mỹ - tháng 12 năm ngoái, ông thậm chí còn cân nhắc việc rút khỏi NATO.

Điều này đã không xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 ở The Hague, bất chấp những tín hiệu đáng báo động từ Washington trước thềm cuộc họp.

Cụ thể, trả lời câu hỏi của các phóng viên về cam kết của Nhà Trắng đối với Điều 5 (về phòng thủ tập thể), Tổng thống Trump nói: "Tất cả phụ thuộc vào định nghĩa mà bạn sử dụng".

Cuối cùng, các nước châu Âu đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, có một số điều kiện kèm theo: 3,5% phải được dành trực tiếp cho nhu cầu quân sự, và 1,5% khác có thể được chi cho cơ sở hạ tầng cần thiết cho phòng thủ tập thể - một vấn đề mà EU cũng đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng.

Giao hàng chậm trễ

Washington vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho liên minh. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, khó khăn vẫn nảy sinh, Reuters lưu ý.

"Các đồng minh NATO đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong việc sản xuất các thiết bị quân sự mà họ đang cố gắng mua sắm. Trong khi các quan chức Mỹ đang thúc giục châu Âu mở rộng mua sắm, một số vũ khí và hệ thống phòng thủ được săn đón nhất, nếu được đặt hàng ngay hôm nay, sẽ mất nhiều năm mới đến nơi", bài báo lưu ý.

Nhưng có những thứ đơn giản là không thể mua được. Cụ thể, Mỹ vượt trội hơn hẳn các đồng minh về mặt tình báo, chủ yếu là tình báo vệ tinh. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án ở châu Âu sẽ mất nhiều thời gian.

"Rút lui khỏi châu Âu"

Cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Romania thông báo Bucharest đã được thông báo về ý định của Lầu Năm Góc giảm quân số ở sườn phía đông của NATO. Tờ Politico đã đưa tin này vào tháng 7. Có khoảng 80.000 quân Mỹ ở châu Âu. Quân số lớn nhất với khoảng 35.000 quân ở Đức.

Vào cuối tháng 11, Bloomberg đưa tin rằng các quan chức châu Âu đã yêu cầu Washington từ bỏ các kế hoạch này vì họ lo ngại bị bỏ lại một mình với Nga.

"Lần đầu tiên trong 70 năm, người châu Âu không coi sự đảm bảo an ninh của Mỹ là điều gì đó đáng tin cậy", cổng thông tin trích dẫn lời Yulia Joji, giám đốc chương trình Biển Đen tại Viện Trung Đông, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

Quân đội cũng trở nên lo ngại. "Lịch sử đang hướng tới sự rút lui dần dần của Mỹ khỏi lục địa châu Âu," tướng quân đoàn Pháp Philippe de Montenon nói với Bloomberg.

Cũng có những phản đối tại Washington. Tuần này, Quốc hội sẽ xem xét Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia, cấm việc giảm quân số Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 người trong thời gian quá 45 ngày.

Tờ Politico làm rõ rằng lệnh cấm này chỉ có thể được dỡ bỏ nếu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ Alexus Grynkevich xác nhận rằng điều này phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, và chỉ sau khi tham khảo ý kiến của các đồng minh NATO.

Tất cả các sáng kiến của Tổng thống Donald Trump đều khiến các đồng minh của ông lo ngại, những người vốn quen với việc Washington chi trả cho an ninh của họ. Ông cũng đang đối mặt với sự phản đối đáng kể trong nội bộ Mỹ.