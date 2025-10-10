Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump muốn NATO mạnh tay với Tây Ban Nha

10-10-2025 - 10:44 AM | Tài chính quốc tế

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đạt mức 1,3% GDP, thấp nhất trong số các thành viên NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-10 cho rằng NATO nên tước tư cách thành viên Tây Ban Nha vì không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5%

Ông Donald Trump đề cập vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh các thành viên NATO "gần như hoàn toàn nhất trí" với mục tiêu chi tiêu mới tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Tuy nhiên, ông nói thêm có một nước không đồng ý là Tây Ban Nha và cho rằng họ không có lý do gì để không tăng ngân sách quốc phòng. "Thành thật mà nói, có lẽ các vị nên loại họ khỏi NATO" - ông Donald Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO không chia sẻ công bằng gánh nặng chi tiêu quân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Kể từ khi nhậm chức trở lại vào tháng 1, ông đã thúc giục các thành viên châu Âu trong NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Theo đài RT, nỗ lực của ông đã lên đến đỉnh điểm tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 tại The Hague, nơi các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hằng năm vào năm 2035.

Ông Donald Trump đã khen ngợi đây là cuộc họp thống nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử.

Không phải tất cả các thành viên NATO đều hài lòng với động thái này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu sau cuộc họp rằng nước này có khả năng đáp ứng các yêu cầu của NATO ngay cả khi không tăng chi tiêu đáng kể và chỉ ra "những ưu tiên khác" của chính phủ ông.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lại là nước phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu. Thủ tướng Pedro Sanchez đề xuất mục tiêu chi tiêu quốc phòng khiêm tốn hơn là 2,1% GDP.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đạt mức 1,3% GDP, thấp nhất trong số các thành viên NATO.

Sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng mục tiêu 5% GDP là "hoàn toàn bất khả thi".

Bà Robles nói vào thời điểm đó rằng không ngành công nghiệp nào có thể làm được khi lập luận các công ty quốc phòng châu Âu thiếu cả lao động lành nghề lẫn nguyên liệu thô cần thiết để mở rộng sản xuất bất chấp chính phủ cung cấp nguồn tài chính cần thiết.

Bị NATO tố xâm phạm không phận Estonia, Nga lên tiếng bác bỏ

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
Nato

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tương kế tựu kế, quốc gia BRICS bóp nghẹt nguồn cung khoáng sản ‘sống còn’ với ngành khổng lồ của Mỹ, chặn đứng ‘đường vòng’ tiếp nhận hàng hoá

Tương kế tựu kế, quốc gia BRICS bóp nghẹt nguồn cung khoáng sản ‘sống còn’ với ngành khổng lồ của Mỹ, chặn đứng ‘đường vòng’ tiếp nhận hàng hoá Nổi bật

Dựng ‘pháo đài’ vàng khổng lồ trong gần 2 thập kỷ, nền kinh tế hơn 2.000 tỷ USD hái trái ngọt, kiếm bộn tiền giữa vòng vây 25.000 lệnh trừng phạt

Dựng ‘pháo đài’ vàng khổng lồ trong gần 2 thập kỷ, nền kinh tế hơn 2.000 tỷ USD hái trái ngọt, kiếm bộn tiền giữa vòng vây 25.000 lệnh trừng phạt Nổi bật

Ông Trump ca ngợi thỏa thuận "lịch sử" giữa Israel và Hamas, tiết lộ điều đã nói với Thủ tướng Israel

Ông Trump ca ngợi thỏa thuận "lịch sử" giữa Israel và Hamas, tiết lộ điều đã nói với Thủ tướng Israel

10:10 , 10/10/2025
Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"

Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"

09:52 , 10/10/2025
Cú đặt cược 20 tỷ USD của Intel: Xây nhà máy gần 300 hecta giữa sa mạc, sẽ sản xuất siêu chip mỏng hơn tờ giấy

Cú đặt cược 20 tỷ USD của Intel: Xây nhà máy gần 300 hecta giữa sa mạc, sẽ sản xuất siêu chip mỏng hơn tờ giấy

09:36 , 10/10/2025
Hai quốc gia BRICS 'vượt mặt' phương Tây, 'hồi sinh' phương thức thanh toán hiếm thấy: Lấy ô tô đổi khoáng sản quý, gần 100.000 xe được giao dịch mỗi năm

Hai quốc gia BRICS 'vượt mặt' phương Tây, 'hồi sinh' phương thức thanh toán hiếm thấy: Lấy ô tô đổi khoáng sản quý, gần 100.000 xe được giao dịch mỗi năm

06:50 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên