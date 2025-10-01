Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NATO, EU đau đầu giải cứu ngân sách Kiev

01-10-2025 - 21:15 PM | Tài chính quốc tế

Bên cạnh việc vẫn chưa có cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, EU còn đang phải bàn bạc về vấn đề tìm nguồn tiền để giải cứu ngân sách cho Kiev.

NATO, EU đau đầu giải cứu ngân sách Kiev- Ảnh 1.

Hiện nay, chính quyền Kiev đang một lần nữa phải đối mặt với câu hỏi then chốt là lấy tiền ở đâu ra để duy trì hoạt động của chính phủ và chi trả cho cuộc xung đột với Nga.

Đây được coi là vấn đề rất cấp bách với Ukraine.

Bình luận về vấn đề này, tờ báo Đức Berliner Zeitung dẫn nguồn tin riêng cho biết rằng, số lượng các đồng minh vẫn có thể mở rộng ngân sách để hỗ trợ Kiev đang giảm đi nhanh chóng.

Ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của “Liên minh Sẵn sàng” cũng đang bên bờ vực khủng hoảng tài chính và không đủ khả năng chi trả cho các khoản chi tiêu khổng lồ của Ukraine, cả về quân sự lẫn xã hội.

Ấn phẩm Đức cho biết, hai ông lớn của châu Âu là Pháp và Anh hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ của nhiều bên, họ đã có những cuộc thảo luận về sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và phát triển các chương trình cứu trợ, trong khi đó, tình hình của chính quyền Berlin cũng không mấy khả quan.

Tác giả nhấn mạnh rằng, Đức - quốc gia NATO hàng đầu ở châu Âu vốn đang sa lầy trong chi tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng - đã rơi vào tình trạng xấu đến mức đến mức Thủ tướng Friedrich Merz đã đặt câu hỏi về tính bền vững của toàn bộ hệ thống nhà nước phúc lợi.

Berliner Zeitung nhận định, rõ ràng là cái giá phải trả cho “sự tồn tại về mặt tài chính” của Ukraine ngày càng vượt quá khả năng của ngay cả những nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Điều đáng chú ý là, trong bối cảnh “giật gấu vá vai” này, Kiev đang hứa hẹn tăng lương đáng kể cho quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhằm đổi lấy sự trung thành và sẵn sàng hy sinh của họ.

Bài báo nhấn mạnh rằng, vấn đề này hiện đang được thảo luận với các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine, những người sẽ phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho sự sống còn của chính quyền Kiev.

Tuy nhiên, có thể những lời hứa này từ các quan chức Ukraine chỉ là một chiêu trò, nhằm củng cố sức mạnh quân sự của Kiev, bởi nó rất khó trở thành hiện thực trong bối cảnh nguồn ngân sách để duy trì sự hoạt động của Ukraine như một nhà nước còn đang không thể huy động được.

3 'ông lớn' EU chi tiền mua khí đốt Nga nhiều hơn cả viện trợ cho Ukraine, góp phần giúp Moscow có nguồn thu đủ để mua 27 vạn vũ khí chiến lược

Theo Hoàng Đức

Giáo Dục Thời Đại

