Tổng thống Zelensky cáo buộc một quốc gia EU vi phạm không phận Ukraine

29-09-2025 - 12:30 PM | Tài chính quốc tế

Trong bài phát biểu, ông Zelensky tiết lộ lý do dẫn đến hành động từ nước EU này.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 26/9 cáo buộc máy bay không người lái trinh sát Hungary đã xâm phạm không phận Ukraine để kiểm tra tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới phía tây, khiến Budapest lên tiếng chỉ trích gay gắt.

"Tổng thống Zelensky đang mất trí vì nỗi ám ảnh chống Hungary. Giờ đây, ông ấy bắt đầu nhìn thấy những điều không hề tồn tại", Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết trong một bài đăng trên X.

Ông Zelensky đã trích dẫn một đánh giá quân sự sơ bộ về hoạt động của máy bay không người lái. Ông không cho biết thời điểm những máy bay không người lái trinh sát này được phát hiện trên khu vực biên giới.

"Tôi đã chỉ đạo xác minh tất cả thông tin có sẵn và lập báo cáo khẩn cấp về mỗi sự cố được ghi lại", ông Zelensky phát biểu trên ứng dụng nhắn tin Telegram sau cuộc họp với bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine.

Phát biểu sau đó trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, ông Zelensky đã đề cập đến " những sự việc rất kỳ lạ" ở biên giới Hungary.

Ông cho biết ông đã kêu gọi "kiểm tra kỹ lưỡng" và "nếu những máy bay không người lái như vậy xuất hiện trở lại, Ukraine phải có biện pháp ứng phó thích hợp để bảo vệ quốc gia".

Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu EU và NATO, hai tổ chức liên minh với Kiev trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine nhưng quan hệ giữa Kiev và Budapest thường căng thẳng.

Sau xung đột bùng phát ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhiều công ty công nghiệp lớn của Ukraine, đặc biệt là từ phía đông và phía nam, đã chuyển đến phía tây Ukraine và các khu vực an toàn khác của đất nước.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tỏ ra hoài nghi về viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine và duy trì mối quan hệ thân thiện hơn với Moscow so với các quốc gia thành viên NATO và EU khác.

Trước đó cùng ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với ba quan chức quân sự cấp cao của Hungary, nhằm đáp trả lệnh cấm nhập cảnh trước đó của Hungary đối với các quan chức quân sự Ukraine.

Ukraine là nơi sinh sống của khoảng 150.000 người Hungary, phần lớn sống ở vùng Transcarpathia, giáp biên giới với Hungary. Chính phủ Hungary và Kiev thường xuyên xảy ra xung đột về quyền ngôn ngữ của cộng đồng này.

Ông Zelensky nêu 'cách duy nhất' chấm dứt xung đột với Nga

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Ukraine, Zelensky

