Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã rõ lý do Mỹ từ chối ông Zelensky tham dự thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Putin ở Alaska

13-08-2025 - 21:15 PM | Tài chính quốc tế

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã tiết lộ lý do trong cuộc họp hôm thứ Ba (12/8).

Theo phía Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không được mời tham gia cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu (15/8), vì chính nhà lãnh đạo Nga là người đưa ra lời mời gặp mặt.

"Cuộc gặp này được tổ chức theo đề nghị của Tổng thống Putin", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba (12/8). "Mục tiêu của Tổng thống [Donald Trump] là đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này."

Bà Leavitt nhấn mạnh: "Tôi tin rằng việc Tổng thống [Trump] trực tiếp ngồi đối diện Tổng thống [Putin], thay vì chỉ trao đổi qua điện thoại, sẽ giúp ông nắm rõ nhất con đường chấm dứt chiến sự và định hướng tương lai của nó."

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định bất kỳ quyết định nào nhằm kết thúc xung đột mà không có sự tham gia của Ukraine đều là vô nghĩa.

Nhiều đồng minh châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ lập trường của Kiev. Một nhóm lãnh đạo châu Âu ra tuyên bố hôm thứ Bảy (9/8) rằng "con đường hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine".

Trả lời báo chí hôm thứ Hai (11/8), Tổng thống Trump dự đoán ông sẽ sớm biết liệu Tổng thống Putin có thực sự nghiêm túc trong việc đàm phán hay không sau vài phút gặp mặt. Ông cũng thừa nhận Nga và Ukraine sẽ cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến "trao đổi đất đai" trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận nào.

"Nếu đó là một thỏa thuận công bằng, tôi sẽ thông báo với lãnh đạo Liên minh châu Âu, NATO và cả Tổng thống Zelensky", ông Trump nói. "Tôi có thể nói 'Chúc may mắn, hãy tiếp tục chiến đấu', hoặc cũng có thể nói rằng chúng ta đã có thể đạt được một thỏa thuận."

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có mở đường cho một thỏa thuận hòa bình hay chỉ đơn thuần giúp Tổng thống Trump đánh giá khả năng đạt thỏa thuận, bà Leavitt cho biết chính quyền không loại trừ bất kỳ kịch bản nào.

"Tôi nghĩ cả hai khả năng đều đúng", bà nói. "Tổng thống luôn khẳng định mong muốn có một thỏa thuận hòa bình, muốn thấy cuộc chiến này kết thúc..."

Hai Tổng thống Trump và Putin dự kiến gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8.

"Đã có nhiều cuộc thảo luận về địa điểm, nhưng Alaska vốn là một tiểu bang của Mỹ", bà Leavitt nói. "Tổng thống rất vinh dự và mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ."

Châu Âu “đứng ngồi không yên” sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky

Theo An An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai quan chức Fed 'thờ ơ' với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9, khẳng định: Lộ trình gập ghềnh nhưng có thể vượt qua

Hai quan chức Fed 'thờ ơ' với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9, khẳng định: Lộ trình gập ghềnh nhưng có thể vượt qua Nổi bật

Bị chê 'lạc hậu', 2 sàn chứng khoán lớn nhất thế giới muốn giao dịch 24/7: Nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu rủi ro lớn nhất khi càng về đêm cổ phiếu càng biến động

Bị chê 'lạc hậu', 2 sàn chứng khoán lớn nhất thế giới muốn giao dịch 24/7: Nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu rủi ro lớn nhất khi càng về đêm cổ phiếu càng biến động Nổi bật

Cuộc chạy đua thuế quan

Cuộc chạy đua thuế quan

20:50 , 13/08/2025
Mark Zuckerberg "ăn chơi" cỡ nào?

Mark Zuckerberg "ăn chơi" cỡ nào?

20:24 , 13/08/2025
Google và chiến lược văn hóa đa thế hệ: Khi Millennials gặp Gen Z

Google và chiến lược văn hóa đa thế hệ: Khi Millennials gặp Gen Z

20:00 , 13/08/2025
Nhìn lại cú ‘Bank Run’ chấn động thị trường tiền số 3 năm trước: Dòng người tháo chạy khỏi Luna, TerraUSD thổi bay 300 tỷ USD trong một tuần

Nhìn lại cú ‘Bank Run’ chấn động thị trường tiền số 3 năm trước: Dòng người tháo chạy khỏi Luna, TerraUSD thổi bay 300 tỷ USD trong một tuần

19:38 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên