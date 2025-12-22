8.000 người ngồi trên đường băng làm bài thi, giám thị dùng UAV chống gian lận

Độc lạ Ấn Độ: 8.000 người ngồi trên đường băng làm bài thi.

Theo The Indian Express, một đường băng tại thành phố Sambalpur, bang Odisha (Ấn Độ), đã được trưng dụng làm địa điểm thi tuyển khi có tới 8.000 thí sinh đăng ký dự tuyển cho 187 vị trí thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh địa phương.

8.000 người ngồi làm bài thi tuyển dụng trên đường băng tại Ấn Độ.

Đây là lực lượng bán chuyên trách tại Ấn Độ, có nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát và chính quyền cơ sở trong việc giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông, bảo vệ sự kiện đông người và tham gia cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng này không thuộc biên chế cảnh sát chính quy, làm việc theo hình thức hợp đồng ngắn hạn.

Theo giới chức địa phương, kỳ tuyển dụng do cảnh sát Sambalpur tổ chức ngày 16/12 cho 24 đồn cảnh sát trên địa bàn huyện. Do số lượng thí sinh quá lớn, địa điểm thi được bố trí tại sân bay Jamadarpali, gần trung tâm thành phố.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết việc sử dụng đường băng nhằm giải quyết khó khăn về hậu cần. Không gian rộng giúp tiếp nhận toàn bộ thí sinh, đồng thời bảo đảm kỳ thi diễn ra trật tự và an toàn.

“Do số lượng thí sinh quá đông, công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức bài thi viết ngay trên đường băng để có thể tiếp nhận toàn bộ thí sinh một cách thuận lợi” , sĩ quan cảnh sát cấp cao của huyện cho biết.

Tại nhiều huyện khác của bang Odisha, số lượng thí sinh dự tuyển tương đương thường được bố trí thi tại sân vận động hoặc các bãi đất trống quy mô lớn.

Nhà chức trách cho biết đã huy động đủ lực lượng để bảo đảm kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đội ngũ cán bộ coi thi, thiết bị bay không người lái cũng được triển khai để giám sát khu vực thi.

Các thí sinh làm bài thi viết trong 90 phút, tổng điểm 50, chia làm hai phần. Những người vượt qua vòng này sẽ tiếp tục tham gia vòng kiểm tra thể lực.

Đáng chú ý, dù yêu cầu tuyển dụng tối thiểu chỉ là hoàn thành chương trình lớp 5, phần lớn ứng viên nộp hồ sơ là cử nhân. Một số người còn có bằng thạc sĩ, cùng các bằng cấp về kỹ thuật và quản lý.

Tại Odisha, lực lượng hỗ trợ an ninh này được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng và không hưởng lương cố định. Chính quyền bang hiện chi trả phụ cấp làm nhiệm vụ hằng ngày ở mức 639 rupee (khoảng 7 đô la Mỹ) cho mỗi nhân sự.