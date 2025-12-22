Hôm nay, nước châu Á sẽ quyết định mở lại nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới dù thảm họa hạt nhân kinh hoàng mới lùi sau 15 năm

Động thái này đánh dấu bước trở lại quan trọng của Tokyo với năng lượng hạt nhân kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011, một trong những tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Cuộc bỏ phiếu tại Niigata được xem là rào cản cuối cùng trước khi Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) có thể chính thức kích hoạt lò phản ứng đầu tiên. Theo ước tính của Bộ Thương mại Nhật Bản, chỉ riêng việc vận hành lò phản ứng này cũng có thể giúp nguồn cung điện cho khu vực Tokyo tăng thêm khoảng 2%.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 220 km về phía tây bắc. Đây là một trong 54 lò phản ứng hạt nhân trên toàn Nhật Bản bị đóng cửa sau trận động đất và sóng thần năm 2011, sự kiện đã dẫn đến thảm họa tại nhà máy Fukushima Daiichi – tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ Chernobyl.

Kể từ sau thảm họa đó, Nhật Bản mới chỉ khởi động lại 14 trong số 33 lò phản ứng vẫn còn khả năng hoạt động, trong bối cảnh nước này nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Kashiwazaki-Kariwa sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được đưa trở lại vận hành dưới sự điều hành của TEPCO, đơn vị từng trực tiếp quản lý nhà máy Fukushima gặp sự cố.

“Chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ để sự cố như vậy tái diễn và đảm bảo người dân Niigata không bao giờ phải trải qua điều gì tương tự,” ông Masakatsu Takata, người phát ngôn của TEPCO, tuyên bố.

Nếu được chấp thuận, TEPCO dự kiến sẽ kích hoạt lò phản ứng đầu tiên trong tổng số 7 lò của nhà máy vào ngày 20/1 tới.

Tuy nhiên, sự trở lại của nhà máy này vẫn vấp phải nhiều hoài nghi trong dư luận địa phương. Một cuộc thăm dò dân ý do tỉnh Niigata thực hiện hồi tháng 10 cho thấy 60% người dân được hỏi cho rằng các điều kiện để tái khởi động nhà máy vẫn chưa được đáp ứng. Gần 70% số người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về khả năng vận hành an toàn của TEPCO.

Trong số những người phản đối có bà Ayako Oga, 52 tuổi, người đã định cư tại Niigata sau khi phải chạy trốn khỏi khu vực xung quanh nhà máy Fukushima vào năm 2011 cùng với khoảng 160.000 người sơ tán khác. Ngôi nhà cũ của bà nằm trong vùng cấm nhiễm phóng xạ. Hiện là một nông dân và nhà hoạt động chống hạt nhân, bà Oga đang tham gia các cuộc biểu tình phản đối điều mà bà coi là một mối đe dọa mới ngay trước cửa nhà mình.

“Chúng tôi biết rõ nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân và không thể bỏ qua nó,” bà nói, đồng thời cho biết bản thân vẫn đang phải vật lộn với các triệu chứng giống hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương từ những gì đã xảy ra tại Fukushima.

Ngay cả Thống đốc Niigata Hideyo Hanazumi, người đã ủng hộ việc khởi động lại nhà máy vào tháng trước, cũng bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản cuối cùng sẽ có thể giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân. “Tôi muốn thấy một kỷ nguyên mà chúng ta không phải dựa vào các nguồn năng lượng gây ra lo lắng,” ông nói.

Ở cấp trung ương, Thủ tướng Sanae Takaichi, người nhậm chức cách đây hai tháng, đã công khai ủng hộ việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân nhằm tăng cường an ninh năng lượng và bù đắp chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, hiện chiếm từ 60% đến 70% tổng sản lượng điện của Nhật Bản.

Chỉ riêng trong năm ngoái, Nhật Bản đã chi 10,7 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 68 tỷ USD, cho việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá, chiếm gần một phần mười tổng chi phí nhập khẩu của quốc gia này.

Mặc dù dân số đang suy giảm, Nhật Bản vẫn dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong thập kỷ tới, chủ yếu do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo – lĩnh vực tiêu thụ lượng điện khổng lồ. Để đáp ứng nhu cầu này và thực hiện các cam kết khử carbon, Tokyo đặt mục tiêu tăng gấp đôi tỷ trọng điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng lên 20% vào năm 2040.

Theo ông Joshua Ngu, Phó Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty tư vấn Wood Mackenzie, việc công chúng chấp nhận tái khởi động nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sẽ là “một cột mốc quan trọng” trên con đường đạt được các mục tiêu năng lượng của Nhật Bản.

