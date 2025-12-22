Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm quan chức Fed có quyền bỏ phiếu phản đối hạ lãi suất trong năm 2026

22-12-2025 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast Take On the Week của The Wall Street Journal, Beth Hammack, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) khu vực Cleveland, cho biết bà không thấy cần thiết phải thay đổi lãi suất trong vài tháng tới.

Beth Hammack, Chủ tịch Ngân Fed Cleveland.

Quan điểm này được đưa ra sau khi Fed đã ba lần liên tiếp hạ lãi suất với tổng mức giảm 0,75 điểm phần trăm trong thời gian qua.

Hammack là một trong số những quan chức Fed từng chia sẻ quan điểm phản đối với các lần cắt giảm gần đây, với lý do lo ngại lạm phát vẫn còn ở mức cao. Dù không có quyền biểu quyết trong năm nay, bà sẽ trở thành thành viên có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào năm tới - điều khiến quan điểm của bà đặc biệt đáng chú ý.

Bà cho hay: "Cá nhân tôi cho rằng chính sách hiện tại có thể giữ nguyên trong một thời gian nhất định, cho đến khi chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát đang thực sự trở về mục tiêu hoặc thị trường lao động yếu đi một cách rõ rệt."

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 11 vừa qua ghi nhận lạm phát ở mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, Hammack cảnh báo rằng con số này có thể đã bị "đánh giá thấp" do gián đoạn trong thu thập dữ liệu từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11.

Theo bà, khi điều chỉnh lại để loại bỏ các sai lệch do kỹ thuật thống kê, lạm phát thực tế 12 tháng nhiều khả năng nằm gần mức 2,9% đến 3,0% như giới phân tích đã dự báo ban đầu.

Bà nói: “Tôi rất vui vì chúng ta đã có dữ liệu chính thức từ BLS trở lại, nhưng tôi vẫn phải nhìn nhận nó một cách thận trọng.”

Một trong những mối lo chính của Hammack là khả năng lạm phát vẫn sẽ duy trì quanh mức 3% trong nhiều tháng tới, đặc biệt nếu các doanh nghiệp tiếp tục phản ánh chi phí đầu vào gia tăng, bao gồm cả tác động từ thuế quan, bằng cách tăng giá bán trong quý đầu năm 2026.

Với kinh nghiệm trước đây là giám đốc điều hành tại Goldman Sachs, bà cho biết bà đã nghe từ nhiều doanh nghiệp rằng họ có kế hoạch điều chỉnh giá mạnh hơn vào đầu năm mới, để phản ánh chi phí vận hành cao hơn.

Một điểm đáng chú ý trong quan điểm của Hammack là bà tin rằng mức lãi suất hiện tại, đang ở phạm vi 3,5%-3,75, có thể thấp hơn “lãi suất trung lập”. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách tiền tệ của Fed vẫn có thể đang hỗ trợ tăng trưởng thay vì kìm hãm.

“Cảm nhận của tôi là chúng ta đang ở dưới mức trung lập một chút,” bà nhận định.

Tham khảo WSJ﻿

Quan chức có tiếng nói trong Fed tiết lộ khả năng hạ lãi suất trong tháng 1

Vu Lam

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
FED, lãi suất

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế Nga đón hung tin

Nền kinh tế Nga đón hung tin Nổi bật

Đột kích tư gia nữ kế toán, tịch thu 18,8 kg vàng trị giá 70 tỷ đồng, 14 tỷ đồng tiền mặt ‘chất như núi’, 2 xe Audi

Đột kích tư gia nữ kế toán, tịch thu 18,8 kg vàng trị giá 70 tỷ đồng, 14 tỷ đồng tiền mặt ‘chất như núi’, 2 xe Audi Nổi bật

Nhà máy ô tô lớn nhất Anh nâng cấp cho cuộc cách mạng xe điện

Nhà máy ô tô lớn nhất Anh nâng cấp cho cuộc cách mạng xe điện

08:59 , 22/12/2025
Tỷ phú đã bán 2 công ty cho Coca-Cola cho biết: "Mỗi ngày trôi qua, bạn đều có thể phá sản"

Tỷ phú đã bán 2 công ty cho Coca-Cola cho biết: "Mỗi ngày trôi qua, bạn đều có thể phá sản"

07:59 , 22/12/2025
Hơn 500.000 người Campuchia phải di tản do xung đột biên giới với Thái Lan

Hơn 500.000 người Campuchia phải di tản do xung đột biên giới với Thái Lan

07:25 , 22/12/2025
Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

06:32 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên