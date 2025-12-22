Thêm quan chức Fed có quyền bỏ phiếu phản đối hạ lãi suất trong năm 2026

Beth Hammack, Chủ tịch Ngân Fed Cleveland.

Quan điểm này được đưa ra sau khi Fed đã ba lần liên tiếp hạ lãi suất với tổng mức giảm 0,75 điểm phần trăm trong thời gian qua.

Hammack là một trong số những quan chức Fed từng chia sẻ quan điểm phản đối với các lần cắt giảm gần đây, với lý do lo ngại lạm phát vẫn còn ở mức cao. Dù không có quyền biểu quyết trong năm nay, bà sẽ trở thành thành viên có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào năm tới - điều khiến quan điểm của bà đặc biệt đáng chú ý.

Bà cho hay: "Cá nhân tôi cho rằng chính sách hiện tại có thể giữ nguyên trong một thời gian nhất định, cho đến khi chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát đang thực sự trở về mục tiêu hoặc thị trường lao động yếu đi một cách rõ rệt."

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 11 vừa qua ghi nhận lạm phát ở mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, Hammack cảnh báo rằng con số này có thể đã bị "đánh giá thấp" do gián đoạn trong thu thập dữ liệu từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11.

Theo bà, khi điều chỉnh lại để loại bỏ các sai lệch do kỹ thuật thống kê, lạm phát thực tế 12 tháng nhiều khả năng nằm gần mức 2,9% đến 3,0% như giới phân tích đã dự báo ban đầu.

Bà nói: “Tôi rất vui vì chúng ta đã có dữ liệu chính thức từ BLS trở lại, nhưng tôi vẫn phải nhìn nhận nó một cách thận trọng.”

Một trong những mối lo chính của Hammack là khả năng lạm phát vẫn sẽ duy trì quanh mức 3% trong nhiều tháng tới, đặc biệt nếu các doanh nghiệp tiếp tục phản ánh chi phí đầu vào gia tăng, bao gồm cả tác động từ thuế quan, bằng cách tăng giá bán trong quý đầu năm 2026.

Với kinh nghiệm trước đây là giám đốc điều hành tại Goldman Sachs, bà cho biết bà đã nghe từ nhiều doanh nghiệp rằng họ có kế hoạch điều chỉnh giá mạnh hơn vào đầu năm mới, để phản ánh chi phí vận hành cao hơn.

Một điểm đáng chú ý trong quan điểm của Hammack là bà tin rằng mức lãi suất hiện tại, đang ở phạm vi 3,5%-3,75, có thể thấp hơn “lãi suất trung lập”. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách tiền tệ của Fed vẫn có thể đang hỗ trợ tăng trưởng thay vì kìm hãm.

“Cảm nhận của tôi là chúng ta đang ở dưới mức trung lập một chút,” bà nhận định.

Tham khảo WSJ﻿