Báo cáo việc làm Mỹ tăng vượt dự báo, tỷ lệ thất nghiệp 'nhấp nháy đỏ': Biến số then chốt cho quyết định lãi suất của Fed tháng 1

Trong đó, nền kinh tế Mỹ bổ sung thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn so với 45.000 việc làm mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Wall Street Journal dự báo.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 cũng tăng 4,6%, cao hơn mức dự kiến là 4,5% và cao hơn so với mức 4,4% của tháng 9 - thời điểm gần nhất mà Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu này.

Bộ Lao động lần này công bố dữ liệu của hai tháng thay vì một tháng, sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 43 ngày. Vì thế, ngoài thống kê của tháng 11, nền kinh tế Mỹ còn mất 105.000 việc làm trong tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp của tháng 10 không được công bố do trong thời gian đóng cửa, vì các quan chức không thể tiến hành khảo sát cần thiết để tính toán chỉ số này.

The Wall Street Journal không khảo sát dự báo của các chuyên gia về số liệu việc làm tháng 10. Tuy nhiên, giới kinh tế nhìn chung dự đoán số việc làm sẽ giảm. Nguyên nhân một phần đến từ việc các đợt cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực công từ đầu năm bắt đầu tác động rõ hơn.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới mang lại thêm manh mối về một thị trường lao động đã chậm lại đáng kể trong những tháng gần đây. Lạm phát gia tăng và sự bất ổn liên quan đến thuế quan đã khiến các doanh nghiệp hạn chế mở rộng lực lượng lao động.

Bên cạnh đó, các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào người nhập cư cũng làm giảm số lượng người tìm việc. Điều này khiến nhu cầu lao động không cần tăng quá nhanh để ngăn tỷ lệ thất nghiệp leo thang.

Nhìn chung, các nhà kinh tế học mô tả thị trường lao động hiện nay là môi trường “ít sa thải, ít tuyển dụng”. Phần lớn doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự trên diện rộng. Tuy nhiên, họ cũng không sẵn sàng tuyển thêm nhiều lao động mới. Một phần nguyên nhân là các doanh nghiệp tin rằng nhiều công việc có thể được đảm nhiệm bằng trí tuệ nhân tạo. Nhiều công ty vốn thường tăng tốc tuyển lao động thời vụ vào giai đoạn này trong năm hiện đang lựa chọn chờ đợi.

Báo cáo việc làm được giới kinh tế chờ đợi trong bối cảnh nhiều tháng qua họ chủ yếu phải dựa vào các chỉ báo kinh tế mang tính trễ từ chính phủ và dữ liệu thay thế từ khu vực tư nhân.

Những số liệu việc làm mới là một phần trong loạt dữ liệu quan trọng bị trì hoãn nhưng sẽ kịp thời được cung cấp cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng 1. Thị trường lao động hạ nhiệt là một trong những yếu tố khiến Fed quyết định hạ lãi suất vào thứ Tư tuần trước.

Tuy vậy, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng các quan chức sẽ xem xét các dữ liệu mới với “một mức độ hoài nghi nhất định”. Nguyên nhân là dữ liệu không được thu thập trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11.

Ông Powell cũng phát biểu trong cuộc họp báo rằng các thống kê chính thức có thể đang đánh giá cao số việc làm tạo ra, với mức sai lệch lên tới 60.000 việc làm mỗi tháng. Điều này đồng nghĩa nền kinh tế Mỹ có thể đã mất khoảng 20.000 việc làm mỗi tháng kể từ tháng 4. Mối lo ngại này liên quan đến các ước tính mà Bộ Lao động phải đưa ra khi đo lường số việc làm phát sinh từ các doanh nghiệp mới thành lập hoặc bị đóng cửa.

Theo WSJ﻿