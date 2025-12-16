Phản ứng với thuế quan của Mỹ, Campuchia ‘noi gương’ Trung Quốc làm 1 việc

Campuchia đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Nikkei Asia dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết.

Các cuộc đàm phán gia nhập chỉ có thể bắt đầu nếu tất cả 12 nền kinh tế thành viên đồng ý, dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như phạm vi xóa bỏ thuế quan. Tư cách thành viên của Campuchia sẽ được hoàn tất sau khi nhận được sự chấp thuận nhất trí.

Khoảng 40% hàng xuất khẩu của Campuchia hướng đến thị trường Mỹ. Phnom Penh từng phải chịu mức thuế quan 49%, sau đó được giảm xuống còn 19%.

Để ứng phó các chính sách thuế quan bảo hộ của Mỹ, ngày càng nhiều quốc gia quan tâm đến việc tham gia CPTPP – hiệp định thúc đẩy thương mại với các mức thuế quan thấp hoặc bằng 0.

Tổng cộng có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Campuchia, đang đàm phán hoặc đã chính thức nộp đơn xin gia nhập. Các cuộc đàm phán gia nhập đối với Costa Rica hiện đang ở giai đoạn cuối, trong khi các bộ trưởng đã nhất trí vào tháng 11 về việc bắt đầu đàm phán với Uruguay.

Ngoài Campuchia, Trung Quốc, Philippines, UAE, Ecuador, Uruguay và Indonesia cũng đã nộp đơn xin gia nhập.

CPTPP là khối liên kết kinh thế lớn thứ 3 thế giới. Các thành viên hiện tại gồm Việt Nam, Singapore, Brunei, Malaysia, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Canada, Mexico, Peru, Chile và Anh. Costa Rica đang trong quá trình đàm phán gia nhập

Hiệp định tiền thân – TPP – được ký năm 2016 với sự tham gia của Mỹ, nhưng Washington rút lui dưới thời Tổng thống Trump vào năm 2017. Sau đó, hiệp định được đàm phán lại và đổi tên thành CPTPP, có hiệu lực từ năm 2018. Anh chính thức gia nhập vào năm 2024.

Việc mở rộng CPTPP được dự báo sẽ mang lại thêm động lực tăng trưởng cho các thành viên. Theo ước tính của Nhật Bản năm 2017, CPTPP với 11 thành viên ban đầu có thể giúp GDP thực của nước này tăng 1,5%, nhờ thương mại tự do thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư. Hiện 12 thành viên của hiệp định chiếm khoảng 15% GDP toàn cầu.

Tham khảo: Nikkei Asia﻿