Bộ Quốc phòng Thái Lan: 'Có quyền hợp pháp' giữ lại tên lửa Trung Quốc thu của Campuchia

Tờ Bangkok Post ngày 16/12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Thái Lan đã xác nhận rằng nước này "có quyền hợp pháp" để giữ lại hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ thứ năm do Trung Quốc sản xuất, thu được từ lực lượng Campuchia, bác bỏ những đồn đoán rằng hệ thống này phải được trả lại cho Trung Quốc.

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết vào ngày 15/12 rằng quân đội nước này đã thu giữ hệ thống tên lửa GAM-102LR trong chiến dịch tại Đồi 500 (địa điểm tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia) hôm 14/12.

Ông Surasant nhấn mạnh rằng, theo luật quốc tế, Thái Lan không có nghĩa vụ pháp lý phải trả lại vũ khí này cho nước sản xuất, ngay cả khi Bắc Kinh yêu cầu.

Theo Bangkok Post, GAM-102LR là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ thứ năm hiện đại, được trang bị công nghệ nhắm mục tiêu tiên tiến và tầm bắn tiêu chuẩn từ 6 đến 10 km.

Được thiết kế cho các nhiệm vụ chống tăng và tấn công chính xác, hệ thống này đã được chính thức ra mắt vào đầu năm nay và hiện vẫn đang được triển khai hạn chế trên toàn cầu. Hệ thống này do công ty Poly Defence của Trung Quốc sản xuất, thuộc dòng GAM/Bolas và có thể được triển khai bởi các đơn vị bộ binh hoặc gắn trên các phương tiện quân sự.

Hệ thống tên lửa GAM-102LR của Campuchia bị quân đội Thái Lan thu giữ. Ảnh: Lục quân Thái Lan

Trong khi đó, Bangkok Post đưa tin, tình hình an ninh dọc biên giới phía đông của Thái Lan vẫn căng thẳng.

Tại tỉnh Trat, người dân đang tuân thủ lệnh giới nghiêm được áp đặt tại năm huyện, hạn chế di chuyển từ 7h tối đến 5h sáng. Mặc dù lực lượng Thủy quân Lục chiến Thái Lan đã kiểm soát các khu vực trọng yếu, nhưng vẫn có tiếng súng nổ vào sáng sớm ngày 15/12 gần các ngôi nhà ở tiểu khu Chamrak, huyện Mueang Trat.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đã cấm đánh bắt cá và các hoạt động hàng hải khác ở vùng biển gần Khlong Yai, Ko Chang và Ko Kut, với lý do lo ngại về an ninh. Nhiều tàu cá vẫn ở trong cảng do các cuộc đụng độ đang diễn ra và biển động dữ dội.

Tại tỉnh Si Sa Ket, các quan chức đã ra lệnh sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm thuộc huyện Khun Han khi giao tranh với Campuchia leo thang.

Hàng chục cơ sở dân sự trên nhiều tỉnh thành của Campuchia bị phá hủy

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Bộ Nội vụ Campuchia hôm nay cáo buộc Thái Lan gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự của Campuchia trong các cuộc tấn công xuyên biên giới đang diễn ra, cho rằng các cuộc tấn công đã làm tê liệt các dịch vụ công cộng và buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong một thông cáo báo chí nêu chi tiết các tác động từ 18h ngày 15/12 đến 7h ngày 16/12, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 7/12, các hành động quân sự của Thái Lan đã dẫn đến việc phá hủy hàng chục cơ sở dân sự trên nhiều tỉnh thành của Campuchia.

Theo bộ này, tổng cộng 42 ngôi nhà dân đã bị hư hại hoặc phá hủy, cùng với một trường học, một trung tâm y tế và một trung tâm nông nghiệp cộng đồng.

Các di tích tôn giáo và văn hóa cũng bị ảnh hưởng, bao gồm một ngôi chùa cổ, bốn ngôi chùa tháp, một nhà tế bần Phật giáo, một nơi ở của các nhà sư và một cây cầu lịch sử.

Thiệt hại lan rộng đến cơ sở hạ tầng công cộng và thương mại, bao gồm một tòa nhà hải quan và thuế, bốn sòng bạc, ba khách sạn và ba công trình khác.

Các cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần cũng không tránh khỏi thiệt hại: một cây cầu đá, một cây cầu thép, một đầu cầu, một trạm xăng, một kho chứa sắn và năm phương tiện – bao gồm một xe máy và bốn ô tô – đã bị hư hại.

"Đáng chú ý, vào sáng ngày 15/12, Thái Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 tấn công dọc biên giới giữa huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap và huyện Chong Kal, tỉnh Oddar Meanchey, cách biên giới hơn 70 km", Bộ Nội vụ Campuchia cho biết.

"Các cuộc tấn công này đã dẫn đến việc gần như đình chỉ hoàn toàn các dịch vụ công thiết yếu, bao gồm dịch vụ hành chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, trên khắp các thành phố, quận và xã [của Campuchia]", tuyên bố của bộ này cho biết thêm, đồng thời quy kết sự gián đoạn này là do các cuộc tấn công dữ dội vào khu vực dân cư bằng "tất cả các loại và hình thức vũ khí" của Lục quân, Hải quân và Không quân Thái Lan.

Một nhân viên của Trung tâm Rà phá Bom mìn Campuchia (CMAC) đang tìm kiếm tàn dư vật liệu nổ (ERW) tại hiện trường một cuộc không kích của Thái Lan. Ảnh: CMAC

Mặc dù không có thêm trường hợp dân thường thiệt mạng hay bị thương nào được báo cáo trong khoảng thời gian 13 giờ qua, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tổng số thương vong kể từ ngày 7/12 đã lên tới 15 người dân thường thiệt mạng và 76 người bị thương.

Theo bộ này, việc cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy trùng hợp với một cuộc khủng hoảng di dân quy mô lớn.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 16/12, các nhà chức trách Campuchia đã ghi nhận 126.508 gia đình phải di dời - tương đương với 422.698 người - trên khắp bảy tỉnh, bao gồm Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong và Siem Reap.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, phụ nữ và trẻ em chiếm phần lớn trong số những người phải di dời, với khoảng 217.000 phụ nữ và khoảng 127.000 trẻ em.

Bộ này cho biết Campuchia sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực quốc gia để bảo vệ dân thường và duy trì toàn vẹn lãnh thổ.