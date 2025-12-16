Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan nêu 3 điều kiện để đàm phán hòa bình với Campuchia

16-12-2025 - 17:39 PM | Tài chính quốc tế

Thái Lan đã nêu ba điều kiện chính mà Campuchia phải đáp ứng trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào có thể bắt đầu, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang dọc biên giới.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 16/12 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết các cuộc thảo luận hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vẫn phụ thuộc vào hành động của cả hai bên, nhấn mạnh rằng Bangkok sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu có sự cam kết thực sự và hiểu biết lẫn nhau.

Theo ông Nikorndej, Campuchia trước hết phải đưa ra tuyên bố công khai về lệnh ngừng bắn; tiếp theo là cam kết chân thành và có thể kiểm chứng được về hòa bình. Điều kiện thứ ba mà ông nói là hợp tác trong các nỗ lực chung rà phá bom mìn tại các khu vực bị ảnh hưởng dọc biên giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết các cuộc thảo luận hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vẫn phụ thuộc vào hành động của cả hai bên. Ảnh: Getty Images

Trao đổi với các phóng viên, ông Nikorndej còn bày tỏ sự hoài nghi của Thái Lan về những thỏa thuận đạt được trước đây giữa hai nước láng giềng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công mà ông cáo buộc là tấn công nhắm vào thương dân, tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế và luật pháp quốc tế, đồng thời chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho thường dân vô tội trong các cuộc giao tranh đang diễn ra.

Ông Nikorndej nhắc lại rằng Thái Lan vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không thể tiến hành nếu thiếu những bước đi cụ thể thể hiện thiện chí. Ông nói: “Đàm phán hòa bình đòi hỏi sự tin tưởng, và sự tin tưởng phải được xây dựng trên hành động chứ không phải lời nói.”

Theo Khmer Times, những phát biểu mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang dọc biên giới chung giữa Thái Lan và Campuchia, khi cả hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về trách nhiệm gây ra cuộc giao tranh và tác động nhân đạo của nó. Mặc dù các bên trong khu vực và quốc tế đã kêu gọi kiềm chế, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào về lệnh ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.

Tổng thống Trump giải quyết xung đột Thái Lan- Campuchia: Mai tôi sẽ gọi điện

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh của Mỹ làm rung chuyển ngành xây dựng cầu đường: Chất phụ gia ‘sống’ giải quyết gọn ơ nứt gãy nhựa đường, triệt ổ gà, tiết kiệm tiền tỷ

Phát minh của Mỹ làm rung chuyển ngành xây dựng cầu đường: Chất phụ gia ‘sống’ giải quyết gọn ơ nứt gãy nhựa đường, triệt ổ gà, tiết kiệm tiền tỷ Nổi bật

Cảnh báo ‘lạm phát ảo’ khiến lãi suất neo cao ở mức 'không cần thiết', Thống đốc Fed tiết lộ mức cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn

Cảnh báo ‘lạm phát ảo’ khiến lãi suất neo cao ở mức 'không cần thiết', Thống đốc Fed tiết lộ mức cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn Nổi bật

Bắt giữ du khách mang theo 11.000 viên kim cương trong hành lý xách tay đến Đức

Bắt giữ du khách mang theo 11.000 viên kim cương trong hành lý xách tay đến Đức

16:49 , 16/12/2025
Một thiên thể đang bay quanh Mặt Trời chứa TẤT CẢ thành phần tạo nên sự sống

Một thiên thể đang bay quanh Mặt Trời chứa TẤT CẢ thành phần tạo nên sự sống

16:10 , 16/12/2025
Cột mốc buồn trong lịch sử 88 năm của Volkswagen: Chính thức dừng sản xuất xe ô tô ở một nhà máy tại quê nhà nước Đức

Cột mốc buồn trong lịch sử 88 năm của Volkswagen: Chính thức dừng sản xuất xe ô tô ở một nhà máy tại quê nhà nước Đức

15:36 , 16/12/2025
Ukraine tuyên bố hạ tàu ngầm Nga ở biển Đen, Nga bác bỏ

Ukraine tuyên bố hạ tàu ngầm Nga ở biển Đen, Nga bác bỏ

15:09 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên