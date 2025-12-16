Thái Lan nêu 3 điều kiện để đàm phán hòa bình với Campuchia

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 16/12 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết các cuộc thảo luận hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vẫn phụ thuộc vào hành động của cả hai bên, nhấn mạnh rằng Bangkok sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu có sự cam kết thực sự và hiểu biết lẫn nhau.

Theo ông Nikorndej, Campuchia trước hết phải đưa ra tuyên bố công khai về lệnh ngừng bắn; tiếp theo là cam kết chân thành và có thể kiểm chứng được về hòa bình. Điều kiện thứ ba mà ông nói là hợp tác trong các nỗ lực chung rà phá bom mìn tại các khu vực bị ảnh hưởng dọc biên giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết các cuộc thảo luận hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vẫn phụ thuộc vào hành động của cả hai bên. Ảnh: Getty Images

Trao đổi với các phóng viên, ông Nikorndej còn bày tỏ sự hoài nghi của Thái Lan về những thỏa thuận đạt được trước đây giữa hai nước láng giềng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công mà ông cáo buộc là tấn công nhắm vào thương dân, tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế và luật pháp quốc tế, đồng thời chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho thường dân vô tội trong các cuộc giao tranh đang diễn ra.

Ông Nikorndej nhắc lại rằng Thái Lan vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không thể tiến hành nếu thiếu những bước đi cụ thể thể hiện thiện chí. Ông nói: “Đàm phán hòa bình đòi hỏi sự tin tưởng, và sự tin tưởng phải được xây dựng trên hành động chứ không phải lời nói.”

Theo Khmer Times, những phát biểu mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang dọc biên giới chung giữa Thái Lan và Campuchia, khi cả hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về trách nhiệm gây ra cuộc giao tranh và tác động nhân đạo của nó. Mặc dù các bên trong khu vực và quốc tế đã kêu gọi kiềm chế, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào về lệnh ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.