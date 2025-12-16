Trung Quốc đang âm thầm làm một việc

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh tích trữ dầu thô với tốc độ đáng chú ý trong tháng 11, theo tính toán của Reuters. Trung bình mỗi ngày, có tới 1,88 triệu thùng dầu không được đưa vào chế biến mà được chuyển vào kho dự trữ, con số cao nhất trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, sản lượng dầu nội địa của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 4,31 triệu thùng mỗi ngày, cộng thêm lượng dầu nhập khẩu ở mức 12,43 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc chỉ xử lý khoảng 14,86 triệu thùng/ngày, để lại dư thừa trung bình 1,88 triệu thùng/ngày, lượng dầu thô này được cho là đã được đưa vào kho dự trữ.

Tất cả các con số trên đều tăng so với tháng 10 và cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu năng lượng vẫn mạnh mẽ. Đặc biệt, lượng nhập khẩu dầu thô trong tháng 11 đã đạt mức cao nhất trong 27 tháng, tăng 8,7% so với tháng trước.

Russell cho biết kể từ tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã tích cực tăng cường dự trữ dầu thô, với tốc độ trung bình khoảng 980.000 thùng/ngày trong 11 tháng đầu năm. Đây là một bước ngoặt sau giai đoạn xả kho trong tháng 1 và 2 khi lượng dầu vào và ra khỏi hệ thống lọc dầu gần như cân bằng.

Động thái tích trữ này diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu ở mức thấp tương đối, tạo điều kiện lý tưởng cho Trung Quốc mua vào. Không dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn đang mở rộng khả năng lưu trữ trên cả nước. Theo Reuters, Trung Quốc dự kiến xây dựng 11 cơ sở lưu trữ mới trong năm nay và năm tới, với tổng sức chứa lên tới 169 triệu thùng.

Con số này tương đương với khoảng 2 tuần nhập khẩu dầu của nước này, đây là mức đáng chú ý nếu xét trong bối cảnh chiến lược an ninh năng lượng toàn cầu. So sánh với giai đoạn 2020-2024, khi Trung Quốc bổ sung từ 180-190 triệu thùng vào năng lực lưu trữ, có thể thấy nước này đang duy trì đà mở rộng ổn định.

Việc đẩy mạnh tích trữ dầu thô không chỉ phản ánh sự linh hoạt của Trung Quốc trước biến động thị trường, mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược về an ninh năng lượng. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với bất ổn địa chính trị, giá cả thất thường và áp lực chuyển đổi năng lượng, việc bảo đảm nguồn cung ổn định là một lợi thế lớn đối với Bắc Kinh.

Đồng thời, việc tích trữ trong thời kỳ giá dầu thấp cũng mang lại lợi ích kinh tế lâu dài. Trung Quốc có thể tận dụng nguồn dự trữ này để ổn định thị trường nội địa hoặc làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán năng lượng quốc tế.

Tham khảo Reuters﻿