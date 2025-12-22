Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

22-12-2025 - 06:32 AM | Tài chính quốc tế

Sau hơn 8 thập kỷ chìm trong bí ẩn, tàu ngầm Le Tonnant của Hải quân Pháp - mất tích từ tháng 11/1942 trong Chiến tranh thế giới II - đã được tìm thấy.

(Ảnh minh họa: ARMADA)

(Ảnh minh họa: ARMADA)

Các nhà nghiên cứu đã xác định vị trí xác tàu ngầm Le Tonnant nằm ngoài khơi thành phố Cádiz, miền Nam Tây Ban Nha, qua đó khép lại 83 năm không chắc chắn về số phận của con tàu và thủy thủ đoàn.

Theo các nhà nghiên cứu, Le Tonnant thuộc biên chế hạm đội Pháp tham gia bảo vệ cảng Casablanca vào thời điểm quân Đồng minh đổ bộ Bắc Phi cuối năm 1942. Ngày 15/11/1942, trong bối cảnh giao tranh hỗn loạn giữa lực lượng Pháp và Mỹ, tàu ngầm này bị tấn công và hư hại nặng. Không thể quay về cảng Toulon - căn cứ chính của hải quân Pháp, thủy thủ đoàn đã thực hiện mệnh lệnh đánh chìm tàu nhằm tránh rơi vào tay đối phương. Le Tonnant sau đó chìm xuống vùng biển phía Tây Địa Trung Hải, không xa bờ biển Tây Ban Nha. Trong tổng số 72 thủy thủ, khoảng 30 người đã thiệt mạng.

Trong nhiều thập kỷ, vị trí chính xác nơi con tàu bị đánh chìm vẫn là dấu hỏi lớn. Các tài liệu lịch sử chỉ đề cập tới một khu vực rộng, thiếu tọa độ cụ thể, khiến câu chuyện về Le Tonnant dần trở thành những mảnh ký ức rời rạc trong sử sách, gia đình các nạn nhân và truyền thống hải quân Pháp.

Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II- Ảnh 2.

Một trận chiến ác liệt trong Thế chiến II (Ảnh: Dark Seas)

Bước ngoặt đến từ một cuộc điều tra khoa học công phu do nhóm chuyên gia của Đại học Tây Brittany (Pháp) chủ trì. Sau một đợt tìm kiếm không thành công cuối năm 2024, nhóm nghiên cứu đã tiếp cận được các tư liệu quý giá từ kho lưu trữ riêng của gia đình chỉ huy tàu, bao gồm nhật ký hành trình và ghi chép cá nhân. Việc đối chiếu những dữ liệu này với hồ sơ quân sự cho phép các nhà khoa học thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm.

Trong chiến dịch quyết định tiến hành vào mùa thu năm 2025, công nghệ sonar độ chính xác cao đã ghi nhận hình ảnh xác tàu nằm ở độ sâu lớn. Kích thước, cấu trúc và tư thế của xác tàu hoàn toàn trùng khớp với Le Tonnant, chấm dứt mọi nghi ngờ còn tồn tại.

Giới chức Pháp và Tây Ban Nha thống nhất coi nơi phát hiện xác tàu là một khu mộ biển, bởi nhiều thủy thủ vẫn an nghỉ tại đây. Do đó, không có kế hoạch trục vớt; thay vào đó, khu vực sẽ được bảo tồn theo luật pháp quốc tế và với sự tôn trọng tối đa dành cho các nạn nhân.

Việc tìm thấy Le Tonnant không chỉ là một thành tựu khoa học, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhắc nhở rằng dưới đáy biển sâu, những chương chưa trọn vẹn của lịch sử Chiến tranh thế giới II vẫn đang chờ được hé lộ - không để khơi lại đau thương, mà để trả lại sự thật và ký ức cho những con người đã hy sinh.

Theo An Khê

VTV

Từ Khóa:
pháp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EU lục đục nội bộ

EU lục đục nội bộ Nổi bật

Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm

Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm Nổi bật

Đột kích tư gia nữ kế toán, tịch thu 18,8 kg vàng trị giá 70 tỷ đồng, 14 tỷ đồng tiền mặt ‘chất như núi’, 2 xe Audi

Đột kích tư gia nữ kế toán, tịch thu 18,8 kg vàng trị giá 70 tỷ đồng, 14 tỷ đồng tiền mặt ‘chất như núi’, 2 xe Audi

22:16 , 21/12/2025
Lột xác ngoạn mục

Lột xác ngoạn mục

21:44 , 21/12/2025
Nền kinh tế Nga đón hung tin

Nền kinh tế Nga đón hung tin

21:31 , 21/12/2025
Gặp cuộc gọi nhá máy không nói gì: "Tuyệt chiêu" đối phó từ Malaysia

Gặp cuộc gọi nhá máy không nói gì: "Tuyệt chiêu" đối phó từ Malaysia

21:16 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên