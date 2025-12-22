Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến II

(Ảnh minh họa: ARMADA)

Các nhà nghiên cứu đã xác định vị trí xác tàu ngầm Le Tonnant nằm ngoài khơi thành phố Cádiz, miền Nam Tây Ban Nha, qua đó khép lại 83 năm không chắc chắn về số phận của con tàu và thủy thủ đoàn.

Theo các nhà nghiên cứu, Le Tonnant thuộc biên chế hạm đội Pháp tham gia bảo vệ cảng Casablanca vào thời điểm quân Đồng minh đổ bộ Bắc Phi cuối năm 1942. Ngày 15/11/1942, trong bối cảnh giao tranh hỗn loạn giữa lực lượng Pháp và Mỹ, tàu ngầm này bị tấn công và hư hại nặng. Không thể quay về cảng Toulon - căn cứ chính của hải quân Pháp, thủy thủ đoàn đã thực hiện mệnh lệnh đánh chìm tàu nhằm tránh rơi vào tay đối phương. Le Tonnant sau đó chìm xuống vùng biển phía Tây Địa Trung Hải, không xa bờ biển Tây Ban Nha. Trong tổng số 72 thủy thủ, khoảng 30 người đã thiệt mạng.

Trong nhiều thập kỷ, vị trí chính xác nơi con tàu bị đánh chìm vẫn là dấu hỏi lớn. Các tài liệu lịch sử chỉ đề cập tới một khu vực rộng, thiếu tọa độ cụ thể, khiến câu chuyện về Le Tonnant dần trở thành những mảnh ký ức rời rạc trong sử sách, gia đình các nạn nhân và truyền thống hải quân Pháp.

Một trận chiến ác liệt trong Thế chiến II (Ảnh: Dark Seas)

Bước ngoặt đến từ một cuộc điều tra khoa học công phu do nhóm chuyên gia của Đại học Tây Brittany (Pháp) chủ trì. Sau một đợt tìm kiếm không thành công cuối năm 2024, nhóm nghiên cứu đã tiếp cận được các tư liệu quý giá từ kho lưu trữ riêng của gia đình chỉ huy tàu, bao gồm nhật ký hành trình và ghi chép cá nhân. Việc đối chiếu những dữ liệu này với hồ sơ quân sự cho phép các nhà khoa học thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm.

Trong chiến dịch quyết định tiến hành vào mùa thu năm 2025, công nghệ sonar độ chính xác cao đã ghi nhận hình ảnh xác tàu nằm ở độ sâu lớn. Kích thước, cấu trúc và tư thế của xác tàu hoàn toàn trùng khớp với Le Tonnant, chấm dứt mọi nghi ngờ còn tồn tại.

Giới chức Pháp và Tây Ban Nha thống nhất coi nơi phát hiện xác tàu là một khu mộ biển, bởi nhiều thủy thủ vẫn an nghỉ tại đây. Do đó, không có kế hoạch trục vớt; thay vào đó, khu vực sẽ được bảo tồn theo luật pháp quốc tế và với sự tôn trọng tối đa dành cho các nạn nhân.

Việc tìm thấy Le Tonnant không chỉ là một thành tựu khoa học, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhắc nhở rằng dưới đáy biển sâu, những chương chưa trọn vẹn của lịch sử Chiến tranh thế giới II vẫn đang chờ được hé lộ - không để khơi lại đau thương, mà để trả lại sự thật và ký ức cho những con người đã hy sinh.