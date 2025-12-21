Gặp cuộc gọi nhá máy không nói gì: "Tuyệt chiêu" đối phó từ Malaysia

"Im lặng là vàng" - MCMC khẳng định.

Với mục tiêu cảnh báo về chiêu lừa đảo mới, đoạn video gần đây do Friends of MCMC đăng tải đã khiến nhiều người chia sẻ trải nghiệm của mình.

Sean Ang, 34 tuổi, nhà phân tích dữ liệu ở Kuala Lumpur, cho biết anh bắt đầu cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, bao gồm "các cuộc gọi đổ chuông nhưng không có ai nói gì ở đầu dây bên kia".

"May mắn là tôi đã biết về kiểu lừa đảo mới và đọc được thông tin về việc kẻ gian dùng AI để lừa người ở Thái Lan. Khi nhận cuộc gọi dạng này từ số lạ, tôi sẽ giữ im lặng và cúp máy nếu không nghe thấy gì" - anh chia sẻ với The Star hồi đầu tháng 12.

Ông Francis Magawun, người đang làm việc tại Petaling Jaya, cho biết ông nhận được cuộc gọi từ các số di động trong nước và cả số quốc tế.

Một nạn nhân kể lại chuyện bị lừa 5.000 RM (1.216 USD) sau khi nhận cuộc gọi giả mạo bằng giọng nói do AI tạo ra. Ảnh: The Rakyat Post

"Tôi vốn là người hoài nghi và luôn dè chừng các cuộc gọi từ số lạ, ngay cả trước khi có cảnh báo mới nhất từ MCMC. Nếu nhận cuộc gọi như vậy, tôi sẽ im lặng xem bên kia có phản hồi không rồi mới cúp máy" - người đàn ông 43 tuổi nói.

Cuộc gọi im lặng là một chiến thuật mà kẻ lừa đảo dùng để tìm kiếm nạn nhân. Chúng gọi đến nhưng cố tình không nói gì khi nạn nhân bắt máy.

Việc bắt máy giúp xác định rằng số điện thoại còn hoạt động. Người đó sẽ bị đưa vào danh sách mục tiêu để tiếp tục nhận tin nhắn hay cuộc gọi lừa đảo mạo danh ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Nếu nạn nhân trả lời, giọng nói của họ sẽ bị ghi lại và sau đó được AI sao chép để phục vụ mục đích giả mạo.

MCMC gần đây đã đăng một đoạn video dài hai phút lên mạng xã hội để cảnh báo rằng công nghệ AI đang được dùng để thu thập siêu dữ liệu âm thanh nhằm sao chép giọng nói.

Giọng nói đã được AI nhân bản có thể được dùng để lừa người thân của nạn nhân bằng cách bịa ra tình huống khẩn cấp, dụ nhân viên công ty chuyển tiền, hoặc vượt qua hệ thống xác thực giọng nói của một số tổ chức tài chính.