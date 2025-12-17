Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty của Elon Musk bị kết án "tiếp thị lừa đảo"

17-12-2025 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Thẩm phán tại California, Mỹ vừa đưa ra phán quyết Tesla có hành vi tiếp thị lừa đảo liên quan đến hệ thống tự lái Autopilot.

Một thẩm phán luật hành chính California vừa ra phán quyết rằng việc tiếp thị của Tesla, doanh nghiệp mà Elon Musk hiện đang là CEO, với hệ thống “Autopilot” và “Full Self-Driving” là gây hiểu nhầm đồng thời cho rằng công ty này nên bị đình chỉ 30 ngày với giấy phép bán và sản xuất ô tô tại tiểu bang này. Thông tin này được Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới California (DMV) chia sẻ hôm 16/12.

Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới bang California (DMV) đã chính thức cáo buộc Tesla quảng cáo sai sự thật liên quan đến các tính năng hỗ trợ lái xe của hãng từ năm 2022. Thông tin này được Giám đốc DMV California, ông Steve Gordon, công bố trong một cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Ba.

Theo ông Gordon, cơ quan quản lý sẽ dành cho Tesla thời hạn 90 ngày để làm rõ hoặc loại bỏ những ngôn ngữ bị cho là gây hiểu nhầm hoặc khó hiểu trong hoạt động tiếp thị đối với hệ thống Autopilot và Full Self-Driving (FSD). Nếu không đáp ứng yêu cầu trong thời hạn này, DMV sẽ tiến hành đình chỉ giấy phép bán xe của Tesla tại California trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, ông Gordon cũng cho biết DMV sẽ tạm thời hoãn việc đình chỉ giấy phép sản xuất của Tesla nhằm tránh gây gián đoạn cho hoạt động của nhà máy hãng tại bang California.

Trước đó, vào năm 2022, DMV từng nhận định rằng các chiến dịch tiếp thị với tên gọi “Autopilot” và “Full Self-Driving” đã khiến người tiêu dùng hiểu rằng xe Tesla có khả năng tự vận hành hoàn toàn. Trên thực tế, các hệ thống này vẫn yêu cầu người lái phải luôn tập trung, đặt tay trên vô lăng và sẵn sàng can thiệp điều khiển hoặc phanh bất cứ lúc nào.

Kể từ thời điểm đó, Tesla đã điều chỉnh cách gọi, đổi tên gói hỗ trợ lái xe nâng cao của mình thành Full Self-Driving (Supervised), nhằm nhấn mạnh vai trò giám sát bắt buộc của người lái.

Tesla hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu bình luận của truyền thông vào ngày thứ Ba.

Bất chấp những động thái pháp lý từ phía cơ quan quản lý, cổ phiếu Tesla vẫn đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch cùng ngày, chủ yếu nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư Phố Wall xung quanh kế hoạch triển khai dịch vụ taxi tự lái của hãng.

Elon Musk 'làm mãi không xong', Trung Quốc thành công chỉ trong 2 năm: Sắp sản xuất hàng loạt robot biết đá võ giá gần 700 triệu đồng, hoạt động liên tục 4-5 tiếng

Hồng Duy

