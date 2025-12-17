Một cổ phiếu tăng dựng đứng 561%, gia nhập cơn sốt AI

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Trung Quốc MetaX Integrated Circuits Shanghai đã tăng hơn 500% trong ngày giao dịch đầu tiên 17/12. Công ty đã huy động gần 600 triệu USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cổ phiếu MetaX được chào bán với giá 104,66 nhân dân tệ khi IPO. Trong phiên giao dịch đầu tiên, thị giá tăng vọt lên trên 692 nhân dân tệ, tương đương mức tăng 561%.

Tương tự Moore Threads - doanh nghiệp cũng có màn chào sàn ấn tượng hồi đầu tháng, MetaX tập trung phát triển các bộ xử lý đồ họa phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đang khai thác một lĩnh vực tăng trưởng nhanh, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ AI.



Theo CNBC﻿