Lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 3 EU bất ngờ tuyên bố 19 gói trừng phạt Nga khiến châu Âu suy yếu, không thể khuất phục Moscow

17-12-2025 - 06:53 AM | Tài chính quốc tế

Nhà lãnh đạo quốc gia EU tỏ ra hoài nghi về việc châu Âu có thể khuất phục Nga bởi các lệnh trừng phạt.

Lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 3 EU bất ngờ tuyên bố 19 gói trừng phạt Nga khiến châu Âu suy yếu, không thể khuất phục Moscow- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Italy, Matteo Salvini, nhận định 19 gói trừng phạt của EU đối với Nga đã làm suy yếu nền kinh tế châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với Rete4, nhà lãnh đạo Italy nói: "Tôi chỉ muốn lưu ý rằng gần 4 năm xung đột và 19 gói trừng phạt, lẽ ra phải làm cho Nga khuất phục nhưng lại khiến nền kinh tế châu Âu suy yếu và giá năng lượng đắt đỏ hơn đối với người dân Italy. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi thận trọng trong việc tái vũ trang và vũ khí", ông Salvini nói.

Phó Thủ tướng Italy cũng hoài nghi về khả năng châu Âu có thể khiến Nga bị khuất phục.

Theo quan điểm của ông, châu Âu không phải đang đối mặt với mối đe dọa thực sự từ phía đông, mà là từ phía nam, nơi bắt nguồn các dòng người di cư bất hợp pháp.

Italy là quốc gia thành viên lớn thứ 3 của Liên minh châu Âu (EU) xét theo dân số và trọng số bỏ phiếu, đồng thời là nền kinh tế lớn thứ 3 khối, sau Đức và Pháp.

Trong vài năm qua, Mỹ và châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Mỹ và đồng minh đã áp đặt hơn 30.000 lệnh trừng phạt lên Nga.

Mới đây, Italy đã cùng Bỉ phản đối đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc chuyển khoảng 210 tỷ euro tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa sang phục vụ tái thiết Ukraine. Các lãnh đạo EU dự kiến họp tại Brussels vào ngày 18 - 19/12 để thảo luận về hỗ trợ dài hạn cho Kiev.

Tham khảo: Tass﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trưởng

