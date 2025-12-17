Một nước EU bất ngờ đề nghị giúp Hungary trả tiền phạt hợp đồng khí đốt Nga

Tổng thống Estonia, Alar Karis, đã đề xuất nước này có thể giúp Hungary trả các khoản phạt hợp đồng nếu Budapest cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow.

Một số quốc gia EU đã chỉ trích Hungary vì tiếp tục nhập khẩu dầu khí từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của khối đối với Moscow vì cuộc xung đột Ukraine. Budapest khẳng định rằng, bất chấp những nỗ lực của EU nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow, nguồn cung từ Nga vẫn rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của đất nước.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Ilta-Sanomat (Phần Lan) cuối tuần qua, ông Karis chỉ trích các thỏa thuận năng lượng dài hạn của Hungary với Nga và kêu gọi Budapest chấm dứt chúng. Ông Karis nói: “Có lẽ chúng ta nên giúp họ trả các khoản phạt theo hợp đồng”.

Estonia đã theo đuổi lập trường ngày càng thù địch đối với Moscow và là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ năm 2022.

Hungary có hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên 15 năm với tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga) được ký kết năm 2021, cũng như các thỏa thuận nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua hệ thống đường ống Druzhba.

Hợp đồng khí đốt bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn yêu cầu Hungary phải thanh toán cho khối lượng đã thỏa thuận ngay cả khi không nhận hàng, có nghĩa là việc chấm dứt hợp đồng đơn phương có thể khiến Budapest phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường thông qua trọng tài quốc tế. Các lệnh trừng phạt của EU chỉ cung cấp cơ sở pháp lý hạn chế để đình chỉ hợp đồng, vì chúng không cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga.

Liên minh châu Âu (EU) hiện đang xây dựng kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối tháng 9/2027. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của Hungary và Slovakia, song vẫn chưa được Nghị viện châu Âu thông qua.

Hungary phụ thuộc vào Nga để đáp ứng khoảng 60-80% nhu cầu năng lượng của nước này. Chính phủ đã cảnh báo rằng việc cắt đứt nguồn cung từ Nga sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng và buộc Hungary phải nhập khẩu các nguồn năng lượng thay thế đắt đỏ hơn.

Tháng trước, Thủ tướng Viktor Orban cho biết dầu khí Nga vẫn là nền tảng cung cấp năng lượng cho Hungary, đồng thời nói thêm rằng Budapest vẫn duy trì hợp tác bất chấp áp lực từ bên ngoài.

Ông Orban là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất các lệnh trừng phạt đối với Moscow trong EU, cho rằng chúng gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn là cho Nga. Ông cũng mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và phương Tây và phản đối việc gửi viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo RT﻿