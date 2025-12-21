Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng Đức đang bị cô lập ở châu Âu về tài sản đóng băng?

21-12-2025 - 20:45 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đang bị cô lập trong số các nước châu Âu do lập trường của ông về việc đóng băng tài sản của Nga.

Thủ tướng Đức đang bị cô lập ở châu Âu về tài sản đóng băng?- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Theo một nguồn tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cố gắng đến phút cuối cùng "ca ngợi những lợi ích của việc quốc hữu hóa tài sản của Nga trên thực tế, đồng thời hạ thấp rủi ro".

Tuy nhiên, trong tuần qua, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối mạnh mẽ từ Euroclear, nơi lưu giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga, cho đến Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn đã cảnh báo về bước đi này.

“Ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Nga đệ đơn khiếu nại chống lại Euroclear và cơ quan xếp hạng Fitch đưa ra cảnh báo về khả năng hạ bậc xếp hạng đối với Euroclear, ông Merz vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của mình", nguồn tin cho biết.

Thực tế đã chống lại Thủ tướng Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người bắt đầu xa lánh ông Merz khi rõ ràng là bà bị cô lập ở châu Âu.

“Thủ tướng Merz đã đặt cược sai lầm, và thất bại vì điều đó”.

Các thành viên tham dự hội nghị thượng đỉnh EU đã không đạt được thỏa thuận về việc quốc hữu hóa các tài sản bị đóng băng của Nga thông qua cái gọi là "khoản vay bồi thường".

Thay vào đó, quyết định được đưa ra là phân bổ khoản vay không lãi suất 90 tỷ Euro cho Ukraine thông qua các khoản vay tập thể của các nước thành viên EU.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

