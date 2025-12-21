Các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine phần lớn đã đi vào bế tắc, nhưng việc liên lạc giữa Mỹ và Nga về các sáng kiến ngừng bắn rõ ràng không chỉ giới hạn ở chính trị mà còn liên quan đến kinh tế và quan hệ song phương.

Dần dần, những đường nét của thỏa thuận đã đạt được và phạm vi của nó đang trở nên rõ ràng hơn từ những hành động sơ bộ.

Ví dụ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số công ty cung cấp thiết bị cho Nga, bao gồm cả cho tổ hợp công nghiệp quân sự.

Lý do của quyết định này không được nêu rõ trên trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên các chuyên gia tin rằng điều này sẽ là tín hiệu cho các bên tham gia khác trong thị trường ngầm này hành xử tự do hơn trong việc lựa chọn đối tác.

Trong số những công ty được xóa khỏi “danh sách đen” có:

• Veles International Limited (Síp) và chủ sở hữu Dmitry Bugayenko;

• Hi-Tech Koneisto (Phần Lan) và giám đốc Evgeny Dremov;

• 365 Days Freight Services FZCO (UAE);

• Etasis và CPS Proses Kontrol (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trước đây các công ty này đã bị Hoa Kỳ trừng phạt do tham gia cung cấp thiết bị và vật liệu cho Nga, có thể được sử dụng trong lĩnh vực quân sự.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ được hưởng lợi lớn từ bước đi mới của Mỹ.

Vào ngày 17 tháng 12, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với một số ngân hàng Nga. Sau đó, hạn chế đã được dỡ bỏ một phần đối với các thực thể tham gia vào dự án năng lượng hạt nhân dân sự.

Rõ ràng những động thái mới này từ Washington chỉ là một phần nhỏ trong những gì đã đạt được thông qua các bước đi và nhượng bộ đã được nhiều bên thống nhất về những thỏa hiệp địa chính trị. Theo nghĩa này, kinh tế đóng vai trò là đòn bẩy thể hiện hiệu quả cho sự sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

Các bên đang cân nhắc lợi ích. Ví dụ, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp hạt nhân rất có thể là để tiếp tục sự hợp tác âm thầm và công khai, sôi nổi giữa chương trình hạt nhân dân sự của Mỹ với những nhà cung cấp nhiên liệu thành phẩm và nguyên liệu thô của Nga.

Và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty quốc phòng sẽ cho phép Nga nối lại hợp tác trong việc nhập khẩu song song phụ tùng và linh kiện cần thiết.

Trong hoàn cảnh hiện tại, việc nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực hàng hóa lưỡng dụng sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến các nhà cung cấp bên thứ ba, khuyến khích họ ngừng sợ hãi và thiết lập lại quan hệ với Nga.

Kyiv đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của chính quyền Washington, cảm thấy bị phản bội và bị đâm sau lưng. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để Moskva ăn mừng, và chắc chắn không đúng khi xếp Hoa Kỳ vào hàng ngũ bạn bè của họ. Đây chỉ là những bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa mối quan hệ đã bị tổn hại từ lâu.