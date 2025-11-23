Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất

23-11-2025 - 21:55 PM | Tài chính quốc tế

Khi thời gian đi lại trung bình chạm 108 phút mỗi ngày, nhân viên trở về nhà trong trạng thái kiệt sức, không còn năng lượng cho gia đình hay sáng tạo. Các chuyên gia kêu gọi thay đổi gấp: làm việc linh hoạt, cải cách giao thông, và giải quyết giá nhà đắt đỏ tại Seoul.

“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất- Ảnh 1.

Quãng đường di chuyển tới công sở - nỗi ám ảnh âm thầm của người Hàn Quốc

Tại Seoul và vùng đô thị xung quanh, việc di chuyển từ nhà đến công sở đã trở thành một gánh nặng hàng ngày: kỹ sư công nghệ thông tin Lee Han‑soo (34 tuổi) kể rằng anh mất gần 2,5 giờ mỗi ngày để đi làm từ nhà tại ga Namhansanseong tới văn phòng gần Đại học Hongik. Về tới nhà, anh "chỉ kịp ăn qua loa rồi ngủ" vì cơ thể đã "hoàn toàn kiệt sức".

Theo nghiên cứu quốc tế công bố năm 2025 của Universitat Autònoma de Barcelona (Tây Ban Nha) cùng McGill University (Canada) khảo sát ở 43 quốc gia, người Hàn Quốc đứng đầu với trung bình 108 phút mỗi ngày dành cho việc đi lại, cao hơn nhiều so với Mỹ (81 phút), Anh (87 phút) hay Nhật Bản (77 phút), và gấp hơn hai lần quốc gia thấp nhất là Morocco (48 phút).

Đi lại quá lâu không còn là chuyện đơn thuần về thời gian: các chuyên gia đã cảnh báo về tác động sức khỏe nghiêm trọng. Giáo sư Cho Soo‑hyun (Bệnh viện Đại học Chung-Ang) cho biết: việc ngồi và di chuyển dài ngày làm giảm thời gian vận động, kéo theo ăn tối muộn, ngủ không ngon là các yếu tố dẫn tới béo phì, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Thực tế cho thấy hệ quả lan rộng: một khảo sát tại Bệnh viện Kangbuk Samsung với hơn 24.000 nhân viên văn phòng cho thấy, những người mất hơn 60 phút mỗi ngày để đi làm có nguy cơ cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ gia đình cao hơn 49% và trong xã hội cao hơn 36% so với nhóm đi làm ngắn hơn.

Như vậy, đi làm không chỉ "mất thời gian" mà còn là "mất sức khỏe, mất kết nối xã hội".

“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất- Ảnh 2.

Người dân đi tàu điện ngầm ở Seoul, tháng 3/2025. 

Hệ quả và lời cảnh báo dành cho người lao động

Sức khỏe tinh thần và xã hội

Khoảng cách địa lý lớn giữa nhà và nơi làm việc khiến nhiều người bị "khoá" bên ngoài đời sống gia đình và xã hội. Nghiên cứu từ Seoul (2023) đã phát hiện: những người đi làm trên 60 phút mỗi ngày đặc biệt bằng phương tiện cá nhân có nguy cơ cô đơn cao hơn rõ rệt so với người đi làm ngắn hơn.

Cảm giác bị cô lập không chỉ là tâm trạng, mà còn có thể dẫn tới trầm cảm, giảm sự hài lòng trong cuộc sống và tăng áp lực thần kinh.

Hệ quả thể chất

Thời gian di chuyển dài đồng nghĩa với thời gian vận động giảm - yếu tố then chốt cho sức khoẻ xương khớp, tim mạch. Nghiên cứu quốc tế chỉ ra: phụ nữ có quãng đường di chuyển xa có tỷ lệ tử vong cao hơn lên tới 54% so với người có quãng đường ngắn.

Bên cạnh đó, ngồi sai tư thế, dùng điện thoại trong lúc di chuyển liên tục cũng gây tổn hại cột sống, cổ, vai, lưng. Các chuyên gia khuyến nghị cải thiện tư thế, vận động nhẹ trong khi di chuyển và cân nhắc chế độ làm việc linh hoạt hơn.

“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất- Ảnh 3.

Lời khuyên

Trước thực trạng nhà ở giá cao tại Seoul và quỹ thời gian di chuyển không thể rút ngắn nhanh, chuyên gia khuyến nghị người lao động nên:

Tận dụng thời gian di chuyển để thư giãn, nghỉ ngơi thay vì luôn "làm việc" hay "âm thầm chịu đựng". Điều chỉnh tư thế ngồi, vận động nhẹ trong khi chờ đợi hoặc đứng, giúp giảm ảnh hưởng xấu tới xương khớp và thần kinh.

Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ và doanh nghiệp nên thúc đẩy mô hình làm việc linh hoạt, cải thiện hạ tầng giao thông (giảm áp lực di chuyển), và khuyến khích quỹ nhà gần nơi làm việc.

Như vậy, để "giải cứu" người lao động khỏi những chuyến đi bão táp mỗi ngày tại thủ đô Hàn Quốc, cần cả giải pháp cá nhân và hệ thống, bởi khi thời gian đi làm kéo dài, nó không còn chỉ là "đi làm" mà đã trở thành nhân tố đe dọa sức khỏe, kết nối xã hội và chất lượng cuộc sống.

Theo Diệu Đan

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nhà đầu tư đến chuyên gia đều phải 'đoán già đoán non' về quyết định hạ lãi suất của Fed: Chuyện gì đang xảy ra?

Từ nhà đầu tư đến chuyên gia đều phải 'đoán già đoán non' về quyết định hạ lãi suất của Fed: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may

Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may Nổi bật

Fed sắp hạ lãi suất? Hai phát ngôn “nặng ký” khiến giới đầu tư sốt sắng

Fed sắp hạ lãi suất? Hai phát ngôn “nặng ký” khiến giới đầu tư sốt sắng

21:25 , 23/11/2025
Mỹ ra tối hậu thư trước Lễ tạ ơn: NATO trải qua cuộc họp như ác mộng, Ukraine đứng trước lựa chọn sinh tử

Mỹ ra tối hậu thư trước Lễ tạ ơn: NATO trải qua cuộc họp như ác mộng, Ukraine đứng trước lựa chọn sinh tử

20:50 , 23/11/2025
Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài

Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài

20:10 , 23/11/2025
Nữ nghị sĩ Mỹ cân nhắc tranh cử tổng thống là ai?

Nữ nghị sĩ Mỹ cân nhắc tranh cử tổng thống là ai?

19:48 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên