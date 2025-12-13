Fed hạ lãi suất lần thứ ba trong năm: Tác động gì tới khoản vay mua nhà, mua xe và tiết kiệm của người dân Mỹ?

Ngày 10/12/2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất lần thứ ba trong năm, một động thái được thị trường dự báo trước nhằm đối phó với rủi ro trên thị trường lao động. Việc cắt giảm lãi suất của Fed là một phần trong bức tranh tổng thể về cách các ngân hàng xác định lãi suất cho vay và có thể góp phần tạo nên xu hướng lãi suất giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, việc cắt giảm này có lẽ sẽ không đồng nghĩa với việc lãi suất thế chấp nhà hoặc vay mua ô tô mà họ đang nhắm đến sẽ đột nhiên giảm xuống.

Hành động của Fed nhằm thiết lập lãi suất quỹ liên bang, hay còn gọi là lãi suất chuẩn mà các ngân hàng sử dụng để vay tiền lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng có thể xem xét tính lãi suất thấp hơn cho khách hàng mà vẫn thu được lợi nhuận vì họ phải trả ít hơn để vay tiền ngay từ đầu.

Việc Fed cắt giảm lãi suất không thay đổi mức lãi suất mà các ngân hàng tính cho khách hàng. (Ảnh: IStockPhoto)

Nhưng điều đó không trực tiếp thay đổi mức lãi suất mà các ngân hàng tính cho khách hàng khi vay tiền, ví dụ như các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ hoặc vay mua ô tô. Lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là lãi suất ngắn hạn, và mặc dù nó ảnh hưởng đến lãi suất cho vay dài hạn, nhưng lại không thể kiểm soát được lãi suất cho vay dài hạn. "Chúng ta sẽ không thấy lãi suất thế chấp, lãi suất vay mua ô tô, lãi suất tiết kiệm đồng loạt giảm mạnh đúng 0,25%," nhà phân tích tài chính Stephen Kates của Bankrate cho biết. Mức độ biến động phụ thuộc vào loại khoản vay mà bạn đang xem xét.

Vậy, việc Fed cắt giảm lãi suất có ý nghĩa gì đối với các khoản vay mua nhà, mua xe và thẻ tín dụng của người dân Mỹ?

Đối với các khoản vay thế chấp

Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất có thể không gây nhiều hứng thú cho những người Mỹ đang cân nhắc việc mua nhà. Lãi suất thế chấp 30 năm đã giảm nhẹ trong vài tháng qua và hiện ở mức khoảng 6,19%, theo số liệu từ tập đoàn thế chấp Freddie Mac. Con số này có thể sẽ không thay đổi nhiều trong những tuần tới.

Lãi suất thế chấp kỳ hạn cố định chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi lợi suất trái phiếu kho bạc, vốn được xác định bởi quan điểm của nhà đầu tư về nền kinh tế nói chung. Lợi suất trái phiếu có thể biến động ngược chiều với sự thay đổi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Khi Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm ngoái, lợi suất trái phiếu kho bạc – và lãi suất thế chấp đã không giảm theo. Thay vào đó, chúng tăng lên, khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng lạm phát sắp xảy ra.

Khi Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm ngoái, lợi suất trái phiếu kho bạc – và lãi suất thế chấp đã không giảm theo. (Ảnh minh họa).

Nếu một ngân hàng cho bạn vay tiền trong 30 năm, họ phải dự đoán trước cách thu hồi số tiền đó với lãi suất thị trường thích ứng với những thăng trầm kinh tế trong 30 năm tới, theo Justin Wolfers, giáo sư về chính sách công và kinh tế tại Đại học Michigan. Điều đó rất khó để dự đoán.

Những người Mỹ đã có khoản vay thế chấp lãi suất cố định – loại thế chấp phổ biến nhất ở Hoa Kỳ – sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào. Lãi suất thế chấp đó vẫn giữ nguyên trong suốt thời hạn 30 hoặc 15 năm của khoản vay, trừ khi người vay tái thế chấp.

Lãi suất thế chấp cố định đã giảm nhẹ trong năm nay, do thị trường lao động suy yếu và nhu cầu trên thị trường nhà ở vẫn còn khá trì trệ. Việc thay đổi lãi suất của Fed thường có tác động trực tiếp hơn đến các khoản vay ngắn hạn, hoặc các khoản vay có lãi suất biến động, chẳng hạn như thế chấp lãi suất điều chỉnh. Lãi suất của các khoản vay này có thể tăng hoặc giảm theo lãi suất của Fed.

Ý nghĩa đối với các khoản vay mua ô tô

Các khoản vay mua ô tô phản ánh một loại hình vay mượn có thể bị ảnh hưởng một phần nhưng không trực tiếp bởi lãi suất của Fed. Các ngân hàng cũng xem xét cách Fed nói về những gì có thể xảy ra trong tương lai để thiết lập lãi suất.

Theo Erin Keating, nhà phân tích cấp cao tại Cox Automotive, lãi suất cho vay mua ô tô hiện đang dao động quanh mức 6,6% và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm lợi suất trái phiếu, điểm tín dụng của người vay và số lượng các khoản nợ quá hạn gần đây trong danh mục của ngân hàng. "Nó giống như một thứ thuốc phù thủy vậy. Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Họ đang xem xét tất cả các yếu tố.", bà Erin cho biết.

Bất kỳ sự giảm lãi suất nào đối với các khoản vay mua ô tô đều sẽ được người mua hoan nghênh. (Ảnh minh họa)

Lãi suất cho vay mua ô tô thường nhạy cảm hơn với chính sách của Fed so với lãi suất thế chấp, với các khoản vay ngắn hạn phản ứng sát hơn với các đợt cắt giảm lãi suất của Fed. Tuy nhiên, các khoản vay mua ô tô cũng nhạy cảm với động thái thị trường của ngành công nghiệp ô tô, vì vậy lãi suất thường duy trì ở mức cao khi có nhiều người đăng ký vay.

Bất kỳ sự giảm lãi suất nào đối với các khoản vay mua ô tô đều sẽ được người mua hoan nghênh. Keating nhận thấy người tiêu dùng đang chuyển sang các khoản vay mua ô tô với thời hạn dài hơn, từ 60, 72 hoặc thậm chí 84 tháng. "Chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng khách hàng đang cần sự hỗ trợ đó để giảm khoản thanh toán hàng tháng xuống mức hợp lý," bà nói.

Tác động tới thẻ tín dụng và tài khoản tiết kiệm

Lãi suất nợ thẻ tín dụng có thể giảm nhẹ khi Fed cắt giảm lãi suất. Điều này có thể mang lại sự nhẹ nhõm phần nào cho những người tiêu dùng có dư nợ từ tháng này sang tháng khác, chiếm gần một nửa số chủ thẻ ở Mỹ, theo một khảo sát năm 2024 của Fed.

Việc thay đổi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả đến lãi suất ngắn hạn, chẳng hạn như lãi suất thẻ tín dụng hoặc tài khoản tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, có thể các công ty tài chính đã tính đến những thay đổi đối với lãi suất ngắn hạn như vậy, vì việc thay đổi lãi suất thường xảy ra khi thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp thay đổi lãi suất.

Mặt khác, điều đó cũng có thể có nghĩa là lãi suất bạn nhận được từ việc gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm lãi suất cao hoặc chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn cũng có thể giảm, dẫn đến lợi nhuận hàng năm của bạn có thể thấp hơn.

Các khoản vay kinh doanh và nhu cầu tuyển dụng thường phản ánh tác động của việc Fed cắt giảm lãi suất

Các khoản vay dành cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế, và lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là một trong số đó. Lãi suất cho vay cũng được thiết lập để phản ánh rủi ro của ngành, kế hoạch kinh doanh và khả năng tín dụng của người vay, cùng nhiều yếu tố khác.

Khi lãi suất giảm, việc vay vốn trở nên dễ dàng hơn đối với các doanh nghiệp. Những khoản vay này rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế nói chung vì chúng cho phép các công ty mở rộng hoặc xây dựng các dự án mới, từ đó tạo ra việc làm.

Khi lãi suất giảm, việc vay vốn trở nên dễ dàng hơn đối với các doanh nghiệp. (Ảnh minh họa).

Dẫu vậy, sự suy yếu của thị trường lao động cũng đang đè nặng lên tâm trí của các nhà cho vay khi họ cân nhắc việc thiết lập lãi suất cho các khoản vay dài hạn. Khi nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng, khả năng người vay không thể trả nợ cũng tăng lên.

Một yếu tố bất ngờ mà thị trường có thể đang xem xét trong năm nay là tính độc lập của chính Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chính quyền Trump đã chỉ trích Fed và các thành viên, đồng thời đe dọa sẽ nắm quyền kiểm soát nhiều hơn đối với cơ quan độc lập này.

Sự gia tăng bất ổn này có thể khiến chi phí vay vốn cao hơn, đặc biệt là đối với các khoản vay dài hạn. Nếu tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) suy giảm đến mức thị trường mất niềm tin vào khả năng kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư có thể yêu cầu lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro.