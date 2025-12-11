Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Fed phát tín hiệu hãm phanh cắt giảm lãi suất, vì sao thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm?

11-12-2025 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra theo đúng dự đoán với một “đợt cắt giảm mang tính diều hâu”. Dù vậy, thị trường vẫn tìm được vài yếu tố tích cực giữa những tín hiệu thận trọng.

Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Tuy nhiên, hai Chủ tịch Fed khu vực là ông Jeffrey Schmid của Kansas City và ông Austan Goolsbee của Chicago muốn giữ nguyên lãi suất.

Sự thận trọng này được phản ánh trong biểu đồ dot plot. Biểu đồ chấm cho thấy các quan chức chỉ dự kiến một lần giảm lãi suất trong năm 2026 và một lần khác vào năm 2027.

Tuyên bố lãi suất của Fed cũng gần như lặp lại giống cuộc họp tháng 12/2024. Khi đó, Fed bước vào giai đoạn 9 tháng không hạ lãi suất cho đến tháng 9 năm nay.

Tuy nhiên, thị trường Mỹ vẫn tăng điểm sau cuộc họp. Dow Jones tăng 1,05%, chốt phiên ở mức 48.057,75 điểm. S&P 500 nhích nhẹ 0,67% lên mức 6.886,68 điểm và Nasdaq tăng 0,33% lên mức 23.654,155 điểm.

Yếu tố bất ngờ lớn nhất là việc Fed thông báo sẽ mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc. Động thái này làm tăng cung tiền trong nền kinh tế. Nói cách khác, đây là cách nới lỏng điều kiện một cách kín đáo, tạo lực hỗ trợ cho thị trường tài chính.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng bác bỏ khả năng tăng lãi suất trở lại.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng một đợt tăng lãi suất… không phải là kịch bản cơ bản của bất kỳ ai vào lúc này. Tôi không nghe thấy điều đó”.

Các quan chức Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu. Họ nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 2,3%, cao hơn so với mức 1,8% đưa ra hồi tháng 9.

Ông Powell nói: “Chúng ta đang có một nền kinh tế phi thường”.

Theo giới phân tích, thị trường có thể tiến tới một giai đoạn tích cực vào cuối năm.

Nhà kinh tế trưởng José Torres tại Interactive Brokers nhận định: “Quyết định lãi suất cuối cùng của năm 2025 đã mở đường cho một nhịp tăng, và S&P 500 có thể vượt mốc 7.000 trong vài tuần tới”.

Với nhà đầu tư, đây có thể xem là món quà Giáng sinh đáng giá.

Theo CNBC

