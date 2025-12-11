Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc siết kiểm soát quảng cáo tạo bởi AI

11-12-2025 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Kể từ năm 2026, các quảng cáo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phải dán nhãn riêng tại Hàn Quốc.

Chính sách mới này nhằm kiềm chế sự gia tăng của các chương trình khuyến mãi lừa đảo, sử dụng hình ảnh giả mạo của chuyên gia hoặc người nổi tiếng được tạo ra bằng công nghệ deepfake để quảng cáo thực phẩm hoặc dược phẩm.

Theo AP, thông tin về chính sách kiểm soát quảng cáo AI mới đã được công bố sau cuộc họp do Thủ tướng Kim Min-seok chủ trì ngày 10-12. Chính sách này còn bao gồm tăng cường rà soát và gỡ bỏ các quảng cáo do AI tạo ra có vấn đề, đồng thời áp dụng các khoản phạt nặng.

Giới chức Hàn Quốc cho biết thêm bất kỳ ai tạo, chỉnh sửa hoặc đăng ảnh hay video được tạo bằng AI sẽ phải gắn nhãn và người dùng nền tảng sẽ bị cấm xóa hoặc can thiệp vào các nhãn đó. Ngoài ra, các công ty vận hành nền tảng cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm nhà quảng cáo tuân thủ các quy định về dán nhãn.

Hàn Quốc siết kiểm soát quảng cáo tạo bởi AI - Ảnh 1.

Một số quảng cáo sử dụng nhân vật do AI tạo ra ở Hàn Quốc. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG HÀN QUỐC

Dạng quảng cáo này đang mang lại những rủi ro ngày càng tăng đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi vốn khó phân biệt được nội dung thật và nội dung tạo bằng AI. Trong khi đó, việc giám sát và phát hiện số lượng quảng cáo giả mạo do AI tạo ra đang gặp nhiều khó khăn.

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đã xác định hơn 96.700 quảng cáo trực tuyến bất hợp pháp về thực phẩm và dược phẩm trong năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2025, con số này là 68.950 quảng cáo, tăng so với khoảng 59.000 quảng cáo năm 2023.

Vấn đề này cũng đang lan rộng sang các lĩnh vực như giáo dục tư nhân, mỹ phẩm và dịch vụ cờ bạc bất hợp pháp, khiến Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc và các đơn vị giám sát khác chật vật quản lý, giám sát.

Theo Anh Thư

Người Lao động

