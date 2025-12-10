Niềm vui ngắn chẳng tày gang của NVIDIA: Trung Quốc yêu cầu có giấy phép mới được mua chip AI H200

Trong một nước cờ ngược mà ít ai có thể dự đoán, Bắc Kinh đang chuẩn bị giới hạn quyền truy cập vào chip H200 của NVIDIA ngay sau khi Tổng thống Donald Trump vừa công bố quyết định cho phép xuất khẩu loại chip AI tiên tiến này sang Trung Quốc.

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, các cơ quan quản lý tại Bắc Kinh hiện đang thảo luận các phương án để cho phép truy cập hạn chế vào H200 - thế hệ chip trí tuệ nhân tạo second-best của NVIDIA. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng khung kế hoạch đã bắt đầu rõ ràng: các công ty muốn mua chip này sẽ phải trải qua một quy trình phê duyệt nghiêm ngặt.

Vừa được chính phủ Mỹ nới lỏng, Trung Quốc lại hạn chế việc mua và sử dụng chip NVIDIA H200

Cụ thể, người mua sẽ cần nộp đơn yêu cầu mua chip và quan trọng nhất - họ phải giải thích rõ ràng tại sao các nhà cung cấp chip trong nước không thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Đây không chỉ đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là một tín hiệu rõ ràng về ý định của Bắc Kinh: ưu tiên tuyệt đối cho các giải pháp công nghệ nội địa, và chỉ chấp nhận công nghệ nước ngoài khi thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Động thái này không phải là hành động bất ngờ nếu nhìn vào bối cảnh chiến lược rộng hơn của Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã không ngừng thúc đẩy mục tiêu tự chủ hoàn toàn trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn - một trong những ngành công nghiệp then chốt của thế kỷ 21. Việc tạo ra rào cản quan đối với chip H200 của NVIDIA, ngay cả khi Mỹ đã cho phép xuất khẩu, chính là một phần của chiến lược dài hạn này.

Các nhà phân tích cho rằng có ba yếu tố chính thúc đẩy quyết định của Bắc Kinh. Thứ nhất là kiểm soát - khả năng giám sát và quản lý việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong nước, đặc biệt là những công nghệ có thể có ứng dụng kép cho cả mục đích dân sự và quân sự. Thứ hai là chiến lược - tạo áp lực buộc các công ty công nghệ Trung Quốc phải ưu tiên sử dụng chip nội địa, từ đó nuôi dưỡng và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Và cuối cùng là mong muốn tránh sự phụ thuộc vào công nghệ và nhập khẩu từ Mỹ - một bài học mà Trung Quốc đã học được từ các đợt cấm vận và hạn chế công nghệ trong quá khứ.

Bên cạnh quy trình phê duyệt phức tạp, Bắc Kinh còn có thể triển khai một loạt các biện pháp bổ sung khác để đảm bảo tính cạnh tranh cho chip sản xuất trong nước. Hai cơ quan chủ chốt trong chiến dịch độc lập bán dẫn kéo dài nhiều năm của Trung Quốc - Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin - đang được cho là đang cân nhắc các phương án bổ sung.

Việc tự giới hạn quyền truy cập vào chip H200 - một trong những chip AI mạnh nhất thế giới - có vẻ như một quyết định nghịch lý, nhưng trong bối cảnh chiến lược dài hạn, nó hoàn toàn hợp lý: hy sinh lợi ích ngắn hạn để xây dựng nền tảng công nghệ độc lập trong tương lai.

NVIDIA, sau khi lobbying không mệt mỏi để được phép bán chip vào Trung Quốc, giờ đây có thể sẽ phải đối mặt với một thị trường bị thu hẹp đáng kể do chính sách mới của Bắc Kinh. Niềm vui từ việc được Trump "mở cửa" có thể sẽ không kéo dài được bao lâu.