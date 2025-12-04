Nvidia thừa nhận dự án AI 100 tỷ USD lớn nhất lịch sử với OpenAI vẫn chưa được ký sau 2 tháng tuyên bố, cảnh báo bong bóng giống thị trường tiền số

Tờ Fortune cho hay 2 tháng sau khi Nvidia và OpenAI công bố kế hoạch đầy tham vọng triển khai tối thiểu 10 gigawatt hệ thống Nvidia, với tổng mức đầu tư có thể lên tới 100 tỷ USD nhưng thỏa thuận này vẫn chưa đi đến đâu.

Phát biểu tại Hội nghị Công nghệ và AI Toàn cầu của UBS ở Scottsdale, Giám đốc Tài chính Nvidia Colette Kress thừa nhận mọi thứ mới dừng ở mức thư ý định, chưa có bất kỳ hợp đồng ràng buộc nào.

Chi tiết này đang làm xôn xao thị trường trong bối cảnh những đồn đoán về bong bóng AI lan rộng, nhất là khi CEO Jensen Huang từng mô tả đây là “dự án hạ tầng AI lớn nhất trong lịch sử”, còn giới phân tích thì ước tính thỏa thuận có thể giúp Nvidia thu về tới 500 tỷ USD doanh thu.

Khi công bố hồi tháng 9/2025, cả hai đặt mục tiêu triển khai hàng triệu GPU trong vài năm, dựa trên nền tảng trung tâm dữ liệu 10 gigawatt và cam kết đầu tư từng phần lên tới 100 tỷ USD. Thỏa thuận từng góp phần đẩy cổ phiếu Nvidia tăng 4% và củng cố mối liên kết được xem là chiến lược giữa hai tên tuổi AI lớn nhất thế giới.

Thực tế khắc nghiệt

Tờ Fortune cho hay lý do khiến thỏa thuận bị treo chưa được công bố chính thức, nhưng báo cáo mới nhất của Nvidia cho thấy sự thận trọng ngày càng rõ nét trong các động thái của cả 2 bên.

Phía Nvidia thậm chí thẳng thắn nhấn mạnh rằng không có gì đảm bảo các khoản đầu tư, từ OpenAI đến Anthropic hay Intel, sẽ được hoàn tất theo đúng kỳ vọng.

Trong phần “Yếu tố rủi ro” (Risk Factors) của báo cáo, Nvidia mô tả bức tranh thực tế hơn so với những gì họ tuyên bố, đó là thế giới chưa chắc đã đủ nhanh để xây dựng và cấp điện cho những trung tâm dữ liệu khổng lồ cần thiết cho tham vọng AI.

Để đáp ứng nhu cầu, Nvidia phải đặt hàng trước GPU, bộ nhớ HBM và thiết bị mạng hơn một năm, thường theo các hợp đồng trả trước không thể hủy. Nếu khách hàng đổi hướng, công ty có nguy cơ tồn kho dư thừa, chi phí phạt hủy đơn, hoặc phải trích lập giảm giá trị hàng tồn.

Bài toán lớn nhất lại nằm ở hạ tầng điện. Việc mở rộng nguồn điện cho trung tâm dữ liệu là một quá trình kéo dài nhiều năm và liên tục gặp thách thức về kỹ thuật, pháp lý và xây dựng. Nếu khách hàng không thể đảm bảo đủ điện hoặc vốn, các triển khai AI sẽ bị trì hoãn hoặc thu hẹp quy mô.

Nvidia cũng thừa nhận rằng chính tốc độ đổi mới của mình đang tạo áp lực. Việc ra mắt kiến trúc mới mỗi năm, từ Hopper đến Blackwell và Vera Rubin, khiến việc dự đoán nhu cầu trở nên khó khăn, đồng thời có nguy cơ làm giảm nhu cầu đối với các dòng chip hiện tại.

Thậm chí Nvidia cũng nhắc lại bài học từ những cơn sốt trước đây, như tiền số, nơi nhu cầu bùng nổ rồi sụp đổ đột ngột, tạo ra thị trường GPU cũ tràn lan và gây rối loạn dự báo. Những lo ngại này cũng trùng với cảnh báo của các nhà đầu tư hoài nghi như Michael Burry, người cho rằng vòng đời chip đang bị kéo dài một cách phi thực tế.

Dẫu vậy, Jensen Huang vẫn quả quyết rằng các chip từ sáu năm trước vẫn vận hành tốt, và hệ sinh thái phần mềm-phần cứng đồng bộ của Nvidia mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững.

Khẳng định vị thế

Giám đốc tài chính Colette Kress cho biết quan hệ giữa Nvidia và OpenAI vẫn bền chặt sau hơn một thập kỷ hợp tác. OpenAI coi Nvidia là đối tác tính toán ưu tiên, dù hiện việc mua sắm phần lớn vẫn diễn ra qua các nhà cung cấp đám mây như Microsoft và Oracle. Nvidia cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu doanh số 2025-2026 không phụ thuộc vào thỏa thuận đang trì hoãn.

Trước những so sánh ngày càng nhiều giữa GPU của Nvidia và các chip chuyên dụng như TPU của Google, giám đốc Kress khẳng định khoảng cách cạnh tranh không hề bị thu hẹp. Lợi thế của Nvidia không chỉ nằm ở từng con chip mà ở toàn bộ nền tảng như phần cứng, CUDA và kho phần mềm chuyên biệt ngày càng mở rộng. Đây cũng là lý do những kiến trúc cũ vẫn được sử dụng rộng rãi ngay cả khi Blackwell đã trở thành tiêu chuẩn mới.

“Tất cả mô hình đều chạy trên nền tảng của chúng tôi, từ đám mây đến on-prem. Mọi người đều ở trên hệ sinh thái Nvidia”, giám đốc Kress tự tin kết luận.

*Nguồn: Fortune, BI