"Vương miện" của Nvidia sắp rơi

26-11-2025 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Nvidia giảm 2,6% trong phiên giao dịch ngày 25/11 (giờ Mỹ), giữa lúc hàng loạt tín hiệu bất ổn xuất hiện, khiến vị thế “ông vua AI” của hãng trở nên kém chắc chắn hơn.

"Vương miện" của Nvidia sắp rơi- Ảnh 1.

Trong tháng qua, Nvidia liên tục đối mặt với lo ngại về định giá quá cao. Nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry – người được biết đến trong “The Big Short” – cáo buộc thị trường đang đánh giá sai vòng đời chip Nvidia, qua đó khiến lợi nhuận báo cáo bị thổi phồng.

Sức ép gia tăng khi Google công bố mô hình AI Gemini 3, vận hành hoàn toàn bằng chip AI do hãng tự phát triển. Đây được xem là bước tiến lớn, làm dấy lên câu hỏi liệu Google có ý định giảm phụ thuộc vào chip Nvidia hay không?

Tình hình càng đáng chú ý hơn khi The Information đưa tin Meta đang xem xét sử dụng chip AI tùy chỉnh của Google cho chính trung tâm dữ liệu của hãng. Với vị thế khách hàng lớn của Nvidia, động thái này khiến giới đầu tư đặc biệt lo ngại.

Trước những thông tin bất lợi, Nvidia hiếm hoi phải lên tiếng công khai. Trên X, hãng khẳng định chip của mình vẫn mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều so với các loại chip ASIC như TPU của Google. Song song, Nvidia gửi tài liệu riêng đến giới phân tích, phản bác cáo buộc “bong bóng lợi nhuận” từ Burry.

Dù Nvidia chịu sức ép, thị trường Mỹ vẫn ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế không mấy tích cực: doanh nghiệp tư nhân giảm trung bình 13.500 việc làm mỗi tuần trong tháng qua, và niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 11 rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Trên bình diện quốc tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Kyiv sẵn sàng tiến triển với kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, dù nhiều chi tiết chưa ngã ngũ và lập trường của Nga vẫn chưa rõ ràng. Ở châu Á, Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng quốc phòng lên 3.000 tỷ rupee vào năm 2029, khiến các doanh nghiệp trong ngành được dự báo hưởng lợi lớn.

Tại Anh, trước thềm công bố ngân sách mùa Thu, hàng loạt đề xuất thuế bị rò rỉ rồi rút lại khiến giới quan sát gặp khó trong việc dự đoán chính sách cuối cùng của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves.

Tham khảo: CNBC﻿

Đằng sau con số thu nhập khủng của NVIDIA: Vì sao doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của “vua chip AI” lại khiến nhiều người lo lắng?

Hồng Duy

Từ Khóa:
