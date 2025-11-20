Nvidia công bố báo cáo vượt xa kỳ vọng, lợi nhuận đạt hơn 30 tỷ USD/quý

Nvidia vừa công bố lợi nhuận ròng quý III đạt 31,9 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ — một mức tăng mà nhiều tập đoàn lớn phải mất nhiều năm mới đạt được. Doanh thu quý gần nhất của hãng đạt 57 tỷ USD, nhảy vọt 62%, chủ yếu nhờ nhu cầu khổng lồ đối với dòng chip AI thế hệ mới dành cho trung tâm dữ liệu .

Trong báo cáo gửi nhà đầu tư, Nvidia cho biết mảng chip phục vụ các mô hình AI lớn tiếp tục “cháy hàng”, với nhu cầu được mô tả là vượt xa khả năng cung ứng hiện tại. Các tập đoàn điện toán đám mây — từ Big Tech ở Mỹ đến các nhà phát triển AI toàn cầu — vẫn đang xếp hàng dài để đặt mua thế hệ chip Blackwell được đánh giá là mạnh nhất thị trường hiện nay .

Tốc độ tăng trưởng này khiến nhiều chuyên gia tạm thời thở phào, bởi trước đó, những cảnh báo về một “bong bóng AI” đã phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư. Khi chi tiêu cho hạ tầng AI tăng mạnh nhưng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp ứng dụng còn chưa theo kịp, Nvidia trở thành tâm điểm để kiểm chứng liệu cơn sốt AI có bền vững hay không. Và ít nhất trong quý này, câu trả lời dường như là có: công ty không chỉ vượt kỳ vọng mà còn đưa ra dự báo doanh thu 65 tỷ USD cho quý tiếp theo, cao hơn mức mà thị trường dự báo.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu từng ấy đã đủ để làm hài lòng Phố Wall? Sự thật là kỳ vọng dành cho Nvidia đã tăng cao đến mức gần như không thể thấp hơn. Sau khi trở thành biểu tượng số một của cuộc chạy đua AI, vốn hóa thị trường vượt ngưỡng hàng ngàn tỷ USD, Nvidia giờ đây phải chứng minh rằng họ có thể duy trì tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân trong nhiều quý liên tiếp — một điều chưa từng có ở quy mô này. Ngay cả khi các con số hiện tại rất ấn tượng, giới phân tích vẫn cảnh báo rằng chỉ một tín hiệu chững lại nhỏ cũng có thể kích hoạt phản ứng mạnh từ thị trường.

Ngoài ra, không thể bỏ qua những rủi ro bên ngoài: chính sách kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc, cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thiết kế GPU, sự phụ thuộc lớn vào một số khách hàng cloud, và bài toán năng lượng khi những trung tâm dữ liệu khổng lồ tiếp tục mở rộng với tốc độ chóng mặt. Đây đều là các yếu tố có thể tác động tới triển vọng của Nvidia trong 12–24 tháng tới và cũng là lý do khiến không ít quỹ đầu tư vẫn giữ sự thận trọng.

Dù vậy, bức tranh chung vẫn nghiêng về phía tích cực. Kết quả quý này cho thấy cơn sóng AI không chỉ dừng lại ở mức kỳ vọng — nó đang được hiện thực hóa bằng doanh số và lợi nhuận khổng lồ. Nvidia tiếp tục giữ vai trò “động cơ trung tâm” của cuộc cách mạng AI toàn cầu, và ít nhất hiện tại, hãng vẫn đang chứng minh rằng mình có khả năng duy trì vị thế đó. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào việc liệu cỗ máy AI toàn cầu có tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng phi mã trong những quý tới hay không.

Theo: Reuters