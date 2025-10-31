CEO Nvidia gặp ‘Thái tử Samsung’, Chủ tịch Hyundai cùng uống bia, ăn gà rán

CEO Nvidia Jensen Huang – người được mệnh danh là “vua chip AI” – vừa có buổi gặp mặt thân mật nhưng mang nhiều ý nghĩa chiến lược với hai nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh Hàn Quốc: Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui-sun. Cuộc gặp diễn ra không phải trong phòng họp sang trọng, mà tại một quán bán gà rán và bia (chimaek) – biểu tượng ẩm thực của xứ kim chi.

Theo tờ The Korea Herald, ba nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chip, điện tử và ô tô đã cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng Kkanbu Chicken ở khu Gangnam, trung tâm Seoul. Dù bầu không khí buổi tối mang màu sắc thoải mái, giới quan sát cho rằng đây thực chất là cuộc gặp “thượng đỉnh công nghệ” không chính thức, nơi tương lai hợp tác giữa ba tập đoàn có thể được định hình. Một nguồn tin trong ngành cho biết, các chủ đề chính được thảo luận xoay quanh chip AI thế hệ mới, bộ nhớ băng thông cao (HBM), cũng như giải pháp bán dẫn cho xe tự hành – lĩnh vực mà cả ba công ty đều đang đầu tư mạnh mẽ.

Đây không phải là lần đầu Jensen Huang thể hiện phong cách lãnh đạo gần gũi nhưng giàu chiến lược. Trong chuyến công du châu Á lần này, ông liên tục gây chú ý khi xuất hiện tại các quán ăn địa phương, bắt tay nhân viên kỹ thuật và chụp ảnh cùng sinh viên. Trước đó, Huang từng có các cuộc gặp với lãnh đạo của TSMC tại Đài Loan và SoftBank ở Nhật Bản – những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu.

Một chuyên gia của Viện Kinh tế Công nghiệp Hàn Quốc nhận định trên Yonhap News rằng: “Bữa tiệc chimaek này không chỉ là hình ảnh thân mật, mà còn là cách Jensen Huang gửi thông điệp: kỷ nguyên hợp tác chip toàn cầu đang được xây dựng dựa trên quan hệ con người, không chỉ là hợp đồng và công nghệ”.

Quả thật, việc Huang trực tiếp gặp gỡ Lee Jae-yong và Chung Eui-sun cho thấy Nvidia đang tìm cách mở rộng mối liên kết với các tập đoàn Hàn Quốc – vốn sở hữu năng lực sản xuất chip nhớ và phần cứng ô tô hàng đầu thế giới – để củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn vốn đang trở nên chiến lược hơn bao giờ hết.

Theo The Korea Herald, cả ba lãnh đạo đều “rất thoải mái, trao đổi sôi nổi và cười nhiều” trong bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng. Các quan chức cấp cao của Samsung và Hyundai đi cùng không tiết lộ chi tiết, nhưng giới phân tích tin rằng hai công ty Hàn Quốc có thể sẽ sớm công bố những thỏa thuận mới liên quan đến chip AI hoặc công nghệ xe tự hành sử dụng nền tảng Nvidia Drive.

Cuộc gặp gỡ “chimaek” không chỉ gây tò mò bởi hình ảnh ba nhà lãnh đạo tỷ đô ngồi cùng bàn gà rán, mà còn phản ánh sự chuyển mình trong văn hóa lãnh đạo công nghệ toàn cầu – nơi sự thân mật có thể mở đường cho những hợp tác tỷ đô. Từ bàn tiệc giản dị giữa Seoul, những cuộc trò chuyện có thể định hình tương lai của chip AI, của ô tô thông minh và thậm chí của cả nền công nghiệp 4.0 Hàn Quốc.

