Một công ty bán sạch gần 6 tỷ USD cổ phiếu Nvidia ngay trước đợt bán tháo: Nỗi sợ bong bóng AI hay kế hoạch ‘tất tay liều ăn nhiều’?

Trong báo cáo tài chính, SoftBank cho biết đã bán 32,1 triệu cổ phiếu Nvidia trong tháng 10, đồng thời tiết lộ việc bán một phần cổ phần tại T-Mobile với giá 9,17 tỷ USD.

Giám đốc tài chính Yoshimitsu Goto nói trong buổi trình bày với nhà đầu tư: “Chúng tôi muốn mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho cổ đông, đồng thời vẫn duy trì được nền tảng tài chính vững mạnh”.

Ông nói thêm: “Thông qua những lựa chọn và công cụ đó, chúng tôi đảm bảo luôn sẵn sàng nguồn vốn theo cách an toàn nhất”. Ông nhấn mạnh việc bán tài sản là một phần trong chiến lược “chuyển hóa tài sản thành tiền mặt” của tập đoàn.

Cổ phiếu Nvidia giảm 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Theo nguồn tin của CNBC, việc bán cổ phần Nvidia, một phần cổ phần T-Mobile và khoản vay ký quỹ dựa trên số cổ phiếu Arm mà SoftBank nắm giữ đều là “nguồn tiền mặt dùng để tài trợ cho khoản đầu tư 22,5 tỷ USD vào OpenAI”. Nguồn vốn này cũng sẽ được dùng cho các dự án khác, bao gồm việc mua lại mảng robot của tập đoàn ABB.

Nguồn tin khẳng định việc thoái vốn khỏi Nvidia không liên quan đến lo ngại về định giá lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù việc thoái vốn khỏi Nvidia có thể gây bất ngờ cho một số nhà đầu tư, đây không phải lần đầu SoftBank bán toàn bộ cổ phần của Nvidia.

SoftBank từng là những nhà đầu tư đầu tiên rót tiền vào Nvidia thông qua quỹ Vision Fund. SoftBank tích lũy được khoảng 4 tỷ USD cổ phần năm 2017 sau đó bán toàn bộ vào tháng 1/2019. Dù đã thoái vốn, hoạt động kinh doanh của SoftBank vẫn gắn bó mật thiết với Nvidia.

Tập đoàn có trụ sở tại Tokyo này đang tham gia nhiều dự án AI sử dụng công nghệ của Nvidia, trong đó có dự án trung tâm dữ liệu Stargate trị giá 500 tỷ USD tại Mỹ.

Chuyên gia phân tích cổ phiếu Rolf Bulk tại New Street Research nói với CNBC: “Chúng tôi cho rằng đây không phải là dấu hiệu SoftBank thận trọng hay bi quan về Nvidia, mà là do tập đoàn cần ít nhất 30,5 tỷ USD vốn đầu tư trong quý 4, bao gồm 22,5 tỷ USD cho OpenAI và 6,5 tỷ USD cho Ampere”. Ông cho biết con số này “cao hơn tổng vốn đầu tư trong hai năm trước cộng lại”.

Chuyên gia Dan Baker của Morningstar cho rằng động thái này không phản ánh sự thay đổi chiến lược cơ bản. Ông nói: “SoftBank đã nhấn mạnh rằng việc bán cổ phiếu không xuất phát từ quan điểm về Nvidia. Cuối cùng, họ chỉ đang dùng số tiền đó để đầu tư vào các công ty khác liên quan đến AI”.

Việc bán cổ phần cùng lợi nhuận đột biến 19 tỷ USD từ quỹ Vision Fund đã giúp SoftBank nhân đôi lợi nhuận trong quý 2 của năm tài khóa.

Vision Fund đang mở rộng mạnh mẽ vào lĩnh vực AI, đầu tư vào toàn chuỗi giá trị từ chip, mô hình ngôn ngữ lớn cho đến robot.

Giám đốc tài chính Goto cho biết: “Kết quả này có được là nhờ khoản đầu tư vào OpenAI từ tháng 9 năm ngoái”. Ông nói thêm rằng định giá mới nhất của OpenAI đạt 500 tỷ USD, nằm trong nhóm cao nhất thế giới theo giá trị hợp lý.

Sau khi tái cấu trúc vốn và hoàn tất khoản đầu tư 22,5 tỷ USD vào OpenAI, tỷ lệ sở hữu của SoftBank trong công ty này sẽ tăng từ 4% lên 11%.

Theo nguồn tin của CNBC, SoftBank có thể “tiếp tục tăng đầu tư vào OpenAI” tùy theo hiệu quả hoạt động và định giá trong các vòng gọi vốn tiếp theo, nhưng “sẽ không vượt quá 40% cổ phần”, vì khi đó sẽ trở thành cổ đông kiểm soát.

Cổ phiếu SoftBank đã giảm trong tuần qua khi lo ngại về “bong bóng AI” khiến thị trường toàn cầu chao đảo.

Giám đốc Goto nói: “Giá cổ phiếu của chúng tôi gần đây biến động khá mạnh... Chúng tôi muốn mang đến thật nhiều cơ hội đầu tư cho cổ đông”. Ông đồng thời cho biết kế hoạch chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:4 là một phần trong chiến lược này.

Theo CNBC