Nhà Trắng: Nvidia sẽ không được phép xuất khẩu chip AI tiên tiến nhất sang Trung Quốc

05-11-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhà Trắng khẳng định không cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI tiên tiến nhất Blackwell sang Trung Quốc, nhằm bảo vệ lợi thế công nghệ của Mỹ.

Chính quyền Mỹ Tổng thống Donald Trump hiện không có kế hoạch cho phép tập đoàn công nghệ Nvidia bán thế hệ chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của mình – Blackwell – cho Trung Quốc. Thông tin này được người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận vào ngày 4/11.

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, bà Leavitt nêu rõ: “Đối với các dòng chip tiên tiến nhất, như chip Blackwell, chúng tôi không có ý định bán cho Trung Quốc vào thời điểm này”.

Tuyên bố trên lặp lại quan điểm mà Tổng thống Trump đưa ra vào ngày 2/11, khi ông tuyên bố những con chip tiên tiến nhất do công ty có giá trị lớn nhất thế giới sản xuất sẽ chỉ dành cho các doanh nghiệp Mỹ và không được xuất khẩu sang Trung Quốc hay các quốc gia khác.

Trước đó, từ tháng 8, đã có nhiều đồn đoán xung quanh việc liệu chính quyền Mỹ có cho phép xuất khẩu một phiên bản của chip Blackwell sang Trung Quốc hay không. Tổng thống Trump từng gợi ý có thể cho phép bán một phiên bản giảm hiệu năng của GPU thế hệ mới này tại Trung Quốc. Ông Trump từng để ngỏ khả năng thảo luận về vấn đề chip AI với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc tuần trước, song sau đó xác nhận rằng chủ đề này “không được nhắc đến”.

Nvidia, hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đang thống trị thị trường chip AI toàn cầu. Giám đốc điều hành Jensen cho biết công ty chưa nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu chip sang Trung Quốc, do “Bắc Kinh đã tỏ rõ rằng họ không muốn Nvidia hiện diện ở đó”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng thị trường Trung Quốc vẫn rất quan trọng đối với việc hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp.

Theo Phương Oanh

vtv.vn

