Tầng ozone phục hồi

14-12-2025 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Tầng ozone bắt đầu suy yếu khi một số hợp chất chứa clo và brom xâm nhập vào tầng bình lưu

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây cùng thông báo lỗ thủng tầng ozone năm 2025 có kích thước tương đối nhỏ - nhỏ nhất trong 5 năm trở lại đây và nhỏ thứ 5 kể từ năm 1992.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), thông tin trên phản ánh xu hướng phục hồi dài hạn của "lá chắn" bảo vệ trái đất khỏi bức xạ mặt trời. "Tầng ozone có thể trở lại mức của những năm 1980 (trước khi lỗ thủng ozone xuất hiện) vào khoảng giữa thế kỷ này. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan. Công tác theo dõi khoa học thường xuyên vẫn đóng vai trò then chốt" - đại diện WMO Paolo Laij khẳng định tại cuộc họp hồi đầu tháng 12 của Đại hội đồng Môi trường Liên hợp quốc.

Tầng ozone phục hồi - Ảnh 1.

Các chuyên gia phóng thiết bị đo lỗ thủng tầng ozone tại Nam Cực vào ngày 15-9. Ảnh: TRƯỜNG ĐH CHICAGO (MỸ)

Tầng ozone bắt đầu suy yếu khi một số hợp chất chứa clo và brom xâm nhập vào tầng bình lưu. Sự suy thoái của tầng ozone khiến lượng tia cực tím (tia UV) chiếu xuống bề mặt trái đất gia tăng, gây ra nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe con người, bao gồm ung thư da và đục thủy tinh thể. Kể từ khi đạt đỉnh vào khoảng năm 2000, nồng độ các chất làm suy yếu tầng ozone trong tầng bình lưu đã giảm khoảng 1/3 so với mức trước khi lỗ thủng ozone xuất hiện - chuyên gia Stephen Montzka của NOAA cho biết. "Lỗ thủng ozone năm nay sẽ lớn hơn một triệu dặm vuông nếu lượng clo trong tầng bình lưu vẫn còn nhiều như 25 năm trước" - nhà khoa học Paul Newman của NASA khẳng định.

Theo bản đánh giá mới nhất được công bố vào năm 2022, nếu các chính sách hiện tại được duy trì, tầng ozone có thể phục hồi về mức của năm 1980 vào năm 2066 tại Nam Cực, năm 2045 tại Bắc Cực và năm 2040 đối với các khu vực còn lại trên thế giới. Bản đánh giá tiếp theo dự kiến được công bố vào năm 2026. 

Theo Cao Lực

Người Lao Động

